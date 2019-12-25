Взгляд
25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
Разделы

Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока-1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
Перейти а раздел…

Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

Чаушеску использовал коммунистические лозунги только как прикрытие румынских интересов, как он их понималФото: Diether Endlicher/AP/ТАСС
30 лет назад, 25 декабря 1989 года, после фарсового суда были расстреляны последний коммунистический лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена Елена – по факту второй человек в государстве. Единственная кровавая революция в Восточной Европе закончилась «победой демократии». Истоки этих событий обросли множеством мифов, и давно пора разоблачить их. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...

Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем Соросу нужна Украина

    Самые необычные проекты советских вооружений

    Как Крымский мост открывали для поездов

      Перейти а раздел…

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

          Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?
          • Да

          • Нет

          Стоит ли приглашать Зеленского на парад Победы 9 мая в Москву?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда из Петербурга
              Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море»На Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда из ПетербургаВласти рассказали о ценах на бензин в 2020 годуКудрин рассказал о спасшем экономику России решении Путина
              Грузия захотела свой «нормандский формат» для диалога с РоссиейС-300 в ходе эксперимента уничтожила гиперзвуковые целиСербия построила свою часть «Турецкого потока»Замбия выгнала американского посла
              Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар задумалась о жалобе в Европейский судСоловьев поблагодарил Путина за слова о польском дипломатеВо Франции объяснили, почему Запад злится на РоссиюЭксперт: России окололунная станция НАСА нужна только ради престижа

              с высоты 8-ми километров


              Стали известны подробности крушения Су-57

              поставки газа


              СМИ: Украина добилась удвоения транзитного тарифа для Газпрома

              популярный телеведущий


              Губерниев ответил на требование Зюганова извиниться за слова о Сталине

              Видео

              контроль над проливами


              Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для России конвенции

              общественное мнение


              Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

              кровавая революция


              Как генсека расстреляли за унижение нацменьшинств

              начало Второй мировой


              Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

              сенатор от Техаса


              Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

              Болельщики поддержали


              Андрей Манчук: Кукушкины слезы футболиста Романа Зозули

              Гуманистическая целесообразность


              Алексей Алешковский: Меньшинства отправляются в крестовые походы

              Новый договор


              Геворг Мирзаян: Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?

              Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

              Газпром может вернуть загрузку «Северного потока-1» на полную мощность   25 декабря 2019, 12:02
              Фото: Patrick Pleul/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.

              Нарастить поставки в Европу в обход Украины Газпрому поможет газопровод Eugal, который европейцы продолжали строить, не замечая сложности и дрязги вокруг «Северного потока – 2». Первая нитка трубы заработает уже с 1 января 2020 года. По нему можно поставлять порядка 20 млрд кубов, которые Газпром потерял из-за ограничений, введенных против Opal в силу вредности Польши. Запуск Eugal может обеспечить полную загрузку «Северного потока – 1», передает РБК со ссылкой на экономистов.

              Почему «Северный поток – 1» сейчас работает не на полную мощность? Все дело в ограничениях для газопровода Opal, который является сухопутным продолжением морского газопровода «Северный поток».

              Проблемы с Opal начались в 2013 году, когда ЕС распространил на Opal нормы Третьего энергопакета. Они требовали от Газпрома отдавать половину мощности трубы некоему третьему поставщику. Других поставщиков, конечно, не было, в итоге половина трубы стояла пустой, что автоматически снижало и загрузку «Северного потока – 1». Однако через три года России удалось добиться компромиссного решения, которое позволило в 2016 году наконец загрузить Opal и, следовательно, «Северный поток – 1» на полную мощность. ЕК тогда дала Газпрому разрешение на расширение использования мощностей Opal C 50% до 90%. Уже тогда поляки пытались этому помешать, но все закончилось благополучно. 

              Но в этом году Варшава обжаловала решение ЕК в Европейском суде, подав иск в Верховный суд ЕС, который 10 сентября 2019 года аннулировал решение ЕК о предоставлении Opal исключения из правил Третьего энергопакета вплоть до 2033 года. Газпром вернулся к тому, с чего начал – пришлось половину трубы Opal резервировать для мифических сторонних поставщиков газа, которых просто нет, а самому качать по Opal вдвое меньше газа, чем ранее – лишь 18 млрд кубов. Польша сделала это не случайно, а помогла, по сути, Украине, переговорные позиции которой с Россией по газовому вопросу сразу укрепились.

              Каким же образом Газпрому может помочь газопровод Egual? Это, по сути, брат-близнец сухопутного газопровода Opal. Обе трубы созданы на немецкой территории для того, чтобы транспортировать российский газ из морских газопроводов в Балтийском море через Германию в Чехию и дальше в австрийский газовый хаб Баумгартен (в контрактах это точка сдачи газа европейцам).

              Только если Opal соединен с «Северным потоком – 1», то Eugal предназначен для прокачки топлива из «Северного потока – 2». Кроме того, проектная мощность Eugal больше – 55 млрд кубов против 36 млрд кубов у Opal.

              Так как Eugal – фактически брат-близнец Opal, он с легкостью может взять на себя дополнительный газ, идущий по «Северному потоку – 1». Это позволит «Северному потоку – 1» снова начать качать газ на полную мощность в 58 млрд кубов в год (что даже больше проектной). По Opal из-за ограничений Газпром может качать лишь 18 млрд кубов, по Eugal – до 27,5 млрд кубов в год. Это мощность первой нитки, которая и заработает в 2020 году. Кроме того, по «Северному потоку» идет газ, потребляемый самой Германией. Плюс частично топливо из «Северного потока – 1» идет по еще одному газопроводу – Nel мощностью 20 млрд кубов. Эта труба направлена в другую сторону, в Нидерланды, и заканчивается у газохранилища «Реден».

              Таким образом, пока то Польша, то Дания, то США всячески вредили Газпрому и тормозили строительство «Северного потока – 2», Eugal преспокойно строился. Причем на деньги международного консорциума под руководством компании Gascade Gаstransport GmbH (совместное предприятие немецкой BASF и Газпрома). Мощности газопровода забронированы до 2037 года.

              Иронично, что еще в начале 2019 года были предположения – европейцы из-за некоторых технических задержек не успеют закончить Eugal вовремя, к моменту запуска «Северного потока – 2». На практике все получилось наоборот. Многочисленные препятствия заставили уже неоднократно переносить сроки запуска «Северного потока – 2». Сейчас точной даты нет, есть лишь понимание, что трубу должны запустить в течение 2020 года.

              Газпром действительно может обойти ограничение по Opal и увеличить поставки газа в Европу в обход Украины благодаря тому, что в Германии будет запущен в новом году газопровод Eugal, говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Когда заработает первая нитка Eugal, Газпром сможет забросить туда тот газ, который идет по «Северному потоку – 1» и который нельзя направить по Opal из-за ограничений», – говорит эксперт.

              «Однако это лишь временное решение проблемы Opal. Фундаментальная же задача Газпрома состоит в том, чтобы вместе с Германией придумать варианты оспаривания решения суда ЕС по Opal.

              Надо подключать юристов и интересантов работы с Россией во властных и бизнесовых кругах Германии, и судиться», – уверен Митрахович.

              По его мнению, шансы Газпрома выиграть в этом судебном процессе велики. «Там надо формально провести экспертизу, которая покажет, что поставки газа по балтийским потокам не влияют на работу газовой системы Польши. Чтобы Польша выиграла, ее юристам надо будет проявить настоящие чудеса юридической хитрости. Думаю, что у поляков это не получится», – объясняет эксперт ФНЭБ. Польше сложно будет доказать, что работа «Северного потока – 1» якобы негативно сказывается на польской газотранспортной системе. 

              Но пока идут судебные дела, конечно, стоит подключить «Северный поток – 1» к Eugal, чтобы заполнить его полностью. Газпрому эта ситуация крайне выгодна, так как позволяет сэкономить на поставках через Украину. Тогда как украинский транзитер недополучит потенциальную прибыль от прокачки более высокого объема российского газа в 2020 году. Речь может идти о 14 млрд кубометров, которые Газпрому пришлось бы дополнительно качать через Украину, если бы европейцы не построили вовремя Eugal, посчитал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Когда в 2018 году ограничения по Opal не действовали, «Северный поток – 1» прокачал 58 млрд кубов газа, то есть даже больше проектной мощности в 55 млрд кубов. Это, вероятно, тот максимум, на который может выйти морской газопровод, и на него, скорее всего, можно будет рассчитывать в 2020 году. Тогда как в 2016 году, когда целый год действовали ограничения по использованию мощностей Opal (как сейчас), «Северный поток – 1» прокачал меньше на 14 млрд кубов – около 44 млрд. Отсюда и получаются потери украинского транзита в следующем году. 

              Впрочем, Украине не на что жаловаться. Ведь она выторговала у России свои 65 млрд кубометров газа, которые Газпром обязан по новым договоренностям прокачать через украинскую трубу в 2020 году. Более того, по подсчетам Юшкова, Газпрому, скорее всего, придется в 2020 году прокачать через Украину даже больше – 71 млрд кубов.

              Многое, конечно, будет зависеть от спроса на газ в самой Европе, но Юшков исходит из того, что в 2020 году через Украину будет прокачано 86,8 млрд кубометров, как в 2018 году. При этом будет полная загрузка «Северного потока – 1» и все еще не будет работать «Северный поток – 2». Однако с нового года заработает первая нитка «Турецкого потока», и со второй половины года – вторая нитка трубы. В сумме обе нитки смогут перетянуть на себя порядка 16 млрд кубов. Эти объемы, конечно, уйдут с украинского транзита.

              «Но все это при условии, что европейцы купят газа у России столько же, сколько и в 2018 году. А европейцы могут купить немного меньше. Потому что они могут выйти из отопительного сезона с довольно большими, может быть, даже рекордными запасами газа в подземных хранилищах. Во-первых, зима теплая. Во-вторых, все рассчитывали на прерывание украинского транзита и проедание газа в хранилищах, которые сейчас забиты. А теперь можно ждать сокращения закупок российского газа европейцами в 2020 году. Значит, снизятся поставки и через Украину. Возможно, в итоге мы так и придем к запланированным 65 млрд кубов», – отмечает Игорь Юшков.

              Это, конечно, не 80–90 млрд кубов транзита, как было в 2018 и 2019 годах, но еще совсем недавно Украина могла остаться с нулевым транзитом и совсем ничего не заработать.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............