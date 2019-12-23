Санкции США научат Газпром укладывать трубы

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23 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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От необразованных мигрантов Россию защитит канадская система

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Россия для регулирования миграционных потоков в Россию должна использовать опыт других стран. Об этом на большой пресс-конференции в четверг заявил Владимир Путин. Он привел в пример опыт Канады, где действует целое министерство, определяющее нужды страны в тех или иных специалистах. Эксперты считают, что в России такая модель позволила бы исправить ряд перекосов на рынке труда. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

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Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

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В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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              От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина    23 декабря 2019, 21:20
              Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              Американские санкции остановили «Северный поток-2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина.

              «Мы рассчитываем, что в ближайшее время строительство «Северного потока – 2» будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту», - заявил министр энергетики России Александр Новак.

              Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко тоже выразил уверенность, что и «Северный поток-2», и «Турецкий поток» будут завершены. Впрочем, «Турецкий поток» американские санкции действительно не затронут – морской трубопровод там давно закончен. А вот «Северный поток-2» оказался под угрозой.

              Однако эксперты уверены, так или иначе, но этот газопровод будет достроен и запущен в течение 2020 года. Каким образом это возможно?

              Первый вариант развития событий – с опорой на немцев, которым нужен «Северный поток-2», попытаться договориться с США о возможности швейцарской компании Allseas доделать свою работу.

              Там работы для судов-трубоукладчиков Allseas осталось на две недели. «Можно сослаться, например, на немецкое представление об экологии, что-то в духе того, что трубу нельзя просто так бросить, чтобы она там лежала», - считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

              В американском документе прописана возможность отсрочки введения санкций сроком до 30 дней. На это, судя по всему, и надеется швейцарский субподрядчик Allseas. Об этом говорит опосредованно тот факт, что суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire, на самом деле, не ушли в немецкий порт, как должны были, а отошли к границе морской зоны Германии и Дании и остановились, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетический независимости Игорь Юшков. То есть трубоукладчики еще надеются продолжить работы.

              Отсрочки в 30 дней более чем достаточно для того, чтобы закончить строительство трубы на датском участке.

              По данным на 20 декабря, судну Pioneering Spirit, который клал первую нитку трубы в водах Дании, осталось уложить 50 км, а Solitaire – строил вторую нитку трубы – осталось 70 км (общая длина датского участка – 147 км). При хороших погодных условиях работы осталось всего на две недели.

              Имеется еще один вариант положительного решения по российскому проекту. В американском документе указывается, что под санкции попадают компании, которые занимаются прокладкой труб на глубине 100 футов или 30,48 м и более. Тогда как датский участок трубы к юго-востоку от острова Борнхольм проходит в районе Балтийского моря с очень небольшими глубинами - от 10 до 25 м. Формально деятельность Allseas под санкции США уже не попадает. Но швейцарская компания остановила стройку в том числе, чтобы прояснить этот момент. Страх перед американскими санкциями вполне понятен. Никто из европейцев не устоял перед этим ранее. Разъяснения США, которые ждет Allseas, могут показать, что судам-трубоукладчикам не грозит попасть под санкции.

              Игорь Юшков считает, что

              американцы дадут ответ в течение двух недель. Если он будет положительным, то «Северный поток-2» действительно достроят в ближайшее время.

              Германия, кстати, настроена на то, чтобы помочь России закончить эту не менее важную для нее и для всей Европы стройку.  Об этом свидетельствуют не только последовавшие заявления спикеров из Германии, осуждающие санкции США, но также выданное в понедельник германским ведомством разрешение на строительство «Северного потока-2» в немецких водах на отрезке в 16,5 км в зимние месяцы. Прокладка труб на немецком морском участке, на самом деле, давно завершена. Но дополнительные работы, вероятно, потребовались на стыке немецкого участка с датским, полагает Юшков. Ведь Дания согласовала вместо изначально намеченного Газпромом маршрута другой путь. Скорее всего, возникла необходимость в изменениях и на немецком участке. В территориальных водах Германии, кстати, работу ведет третье трубоукладочное судно компании Allseas – Audacia.

              Вывод: в лучшем случае стройка «Северного потока-2» задержится на месяц-полтора. Без остановки судов закончить стройку можно было буквально в первых числах января, при новых условиях – можно будет закончить к концу января- началу февраля. Плюс еще два-три месяца потребуется на пуско-наладочные работы и уже в мае-июне может быть проведена официальная церемония запуска «Северного потока-2».

              Никаких дополнительных последствий для газовых рынков Европы и Украины от такой задержки не будет. Тем более, на фоне достигнутых договоренностей Украины и России по транзиту газу. Согласно им, в 2020 году через Украину будет транспортировано 65 млрд кубометров газа. Это лишь на 20-25 млрд кубометров меньше, чем годом ранее. Часть этого заберет на себя «Турецкий поток», который начнет качать газ в Турцию напрямую из России (15 млрд кубов), а не через Украину. А часть возьмет на себя «Северный поток-2», первая нитка которого заработает летом.

              Как считает Митрахович, главное - ввести в строй «Северный поток-2» до конца лета, максимум - осенью. Тогда проблем с подготовкой к отопительному сезону в Европе и на Украине не возникнет.

              Впрочем, США вряд ли просто так выдадут отсрочку. Вашингтон потребует что-то взамен от Германии и России. Что это может быть? Игорь Юшков предполагает, что США могут потребовать от России уступок по Сирии или по Украине, а от Германии, представляющей ЕС, - торговых преференций. Ведь США, склонив Китай в торговом плане, хотят ровно то же самое проделать и с Евросоюзом. Не исключено, что отсрочка санкций будет привязана к обещанию немцев подписать долгосрочный договор на закупку американского СПГ и на строительство в Германии СПГ-терминалов, рассуждает Юшков.

              Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней,  плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.  Тем самым, США заставят Allseas навсегда уйти из проекта. Тогда у России остается единственный вариант – достраивать самостоятельно.

              Теоретически есть вариант позвать на помощь Китай. В Крыму укладывать энергетический кабель помогали как раз китайские компании, которые американских санкций не боятся, напоминает Юшков. Вопрос в том, есть у китайцев опыт в подобной прокладке труб на дне моря? Если у Китая нет быстрого решения, то, конечно, лучше самим достроить «Северный поток-2», получив при этом еще и уникальный опыт глубоководной укладки труб. Сейчас во всем мире его имеют только швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

              Большой минус в том, что самостоятельный вариант достроки трубы – довольно небыстрый и рискованный. Ведь Россия никогда ничего подобного не делала, как и многие по всем мире. Хочется верить, что Газпром все-таки заранее начал готовится к такому варианту и у него уже есть некие наработки. Как известно, у Газпрома имеется два собственных судна — «Фортуна» и «Академик Черский», пригодных для трубоукладочных работ. Однако просто взять и отправить их укладывать трубы в воды Дании нельзя.   

              Что касается «Фортуны», то, во-первых, рассказывает Митрахович, - это не очень большая баржа по сравнению с полноценными морскими судами, которая работает только в прибрежных водах, то есть на небольших глубинах. Во-вторых, на судне нет динамического позиционирования, а это важно для безопасности с учетом штормов на Балтийском море, которые зимой нередки. В-третьих, датское право может запретить работать этому судну в прибрежных водах Дании, аргументируя это тем, что это небезопасно с технической точки зрения. Удастся ли установить на судно динамическое позиционирование для безопасности и сколько на это потребуется времени – отдельный сложный вопрос. 

              Митрахович считает, что придется вызывать с Дальнего Востока «Академик Черский», который стоит в порту Находки. Но только переход этого судна может занять до двух месяцев. Во-вторых, непонятно, в каком техническом состоянии находится это судно, не исключены ремонтные работы. «Потому что не так давно Газпром провел большой конкурс на закупку для этого судна запасных запчастей и оборудования. Для каких целей они покупались - неизвестно», – говорит эксперт.

              Наконец, «Академик Черский» также никогда не занимался глубоководной прокладкой труб в море, поэтому даже Газпром не знает на 100%, справится ли этой судно с такой работой.

              Впрочем, Митрахович считает, что «Академик Черский» с высокой долей вероятности должен справиться, потому что Балтийское море относительно мелководное. «Вот если бы сейчас надо было класть трубы на дно Черного моря, где глубина доходит до 2 км и еще имеется сероводород, тогда это была бы проблема. Балтика же – мелкая, возле острова Борнхольм вообще около 30 метров глубина», – говорит собеседник.

              В конце концов, в крымской истории с газовыми турбинами для новых ТЭС, злые языки тоже уверяли, что самостоятельно Россия не справится, у нее нет специалистов для работы с немецкими технологиями. Но оказались неправы, напоминает Митрахович. Газпром тоже может привлечь для поддержки к проекту в Балтийском море специалистов, которые работали с Allseas и имеют опыт трубоукладки.

              Вывод: Газпром в любом случае найдет решение, и при необходимости сам достроит «Северный поток-2». Однако сроки стройки сдвинутся. Трубопровод введут вряд ли раньше второго квартала 2020 года, а может и к концу следующего года.

              «Когда именно будет запущен проект – вопрос дискуссионный. Но есть понимание, что при любом раскладе его достроят в течение 2020 года», – считает Митрахович.

              Если труба заработает слишком поздно – к концу 2020 года, тогда будут последствия. Газпрому, придется просить оператора украинской ГТС качать больше газа через Украину и в 2020 году, и в 2021 году, на который запланирована прокачка всего 40 млрд кубов. Это само по себе будет унизительно для России. Плюс Киев, скорее всего, воспользуется ситуацией и потребует оплаты транзита сверхзафиксированных объемов по более высокому тарифу.

              Ведь «Северный поток-2» начнет работу на первых порах на неполную мощность. Плюс ввод в строй второй ветки «Турецкого потока» задерживается из-за Болгарии, а довольно уязвимые перед США болгары могут тянуть со стройкой и до конца 2020 года, и даже дольше. Кроме того, «Северный поток-1» из-за судебных претензий Польши работает вполовину мощностей из-за ограничений для Opal. Тут, правда, Германия может помочь снять эти ограничения довольно быстро, если захочет.

              «В целом это будет неприятно: некая потеря лица для России. Плюс Украина заломит дополнительную стоимость дополнительного транзита», – говорит Митрахович. Поэтому лучше, чтобы «Северный поток-2» запустили к концу лета, в крайнем случае – осенью 2020 года. 

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