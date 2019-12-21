США остановили «Северный поток – 2»

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» остановлена. Так швейцарская компания Allseas отреагировала на санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Американцы грозят наказанием для подрядчиков не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого», который фактически построен. Удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты, которые создают альтернативу транзиту газа по территории Украины?

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США запрещают кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики и скоро потребуют от них «прекратить дышать». Об этом Захарова пишет в Facebook по поводу вступления в силу американских санкций против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», – посетовала Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В опубликованном американским минфином разъяснении говорится о немедленном вступлении санкций в силу и о том, что ограничение направлено на «защиту европейской энергетической безопасности». Теперь за участие в проектах сотрудникам компаний грозит аннулирование американских виз. Также возможно введение финансовых ограничений в отношении самих подрядчиков.

«Стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», – говорится в документе.

Однако допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба».

Компания Nord Stream 2 обещала завершить строительство газопровода в 2020 году. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что газопровод запустят в середине следующего года.

В ночь на субботу швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства. Теперь она ожидает от американских властей разъяснений о механизме применения санкций. На этой неделе сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон опубликовали открытое письмо главе Allseas Эдварду Хирема, пообещав компании «сокрушительные и потенциально роковые санкции» за работу над проектом.

В Германии, на территорию которой ведет «Северный поток – 2», назвали происходящее вмешательством в европейские дела. В правительстве страны напомнили, что отвергают «такого рода экстерриториальные санкции», которые «затрагивают германские и европейские компании». Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия «не принимает такую тактику». По мнению немецких СМИ, Меркель на словах «объявила войну» Трампу.

Издание Bild утверждает, что в Берлине все-таки рассчитывают завершить строительство «Северного потока – 2» в течение месяца, чтобы избежать американских санкций.

Принадлежащие Allseas два трубоукладочных судна Pioneering Spirit и Solitaire работали в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Принятый американцами закон дает 30 дней на «добровольное сворачивание активности», поэтому Allseas могла бы работать еще месяц без угрозы оказаться под санкциями.

Что касается «Турецкого потока», то накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара зеркально ответит на такие санкции. «Они (представители американских властей) говорили, что будут предприниматься шаги в связи с С-400 и F-35, но это завершенные дела, сколько раз мы об этом говорили. Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с «Турецким потоком», – заявил Эрдоган.

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На данный момент морская часть «Турецкого потока» уже проложена, поэтому санкции Вашингтона могут осложнить лишь американо-турецкие отношения, но не повлиять на сам проект.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что действия США не нравятся ни Москве, ни европейским столицам. По его словам, такие санкции являются «непосредственным нарушением международного права, идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки».

В экспертной среде считают, что многое теперь зависит от позиции минфина США, который будет придавать санкциям различные трактовки. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов указывает, что датский участок составляет примерно 147 километров, из которых половина была построена за полмесяца, поэтому оставшуюся часть можно было бы завершить в пределах месячной отсрочки. Но Трамп форсировал принятие санкций, которые в противном случае могли оказаться бессмысленными, поэтому 30-дневной отсрочки может не быть вовсе. «Allseas перестала прокладывать трубу до разъяснения со стороны минфина США. И то, что Allseas встала, – это достаточно плохой знак», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, санкции наносят удар не по России, а по Германии.

«Трамп просто бросил эти санкции в лицо Меркель. Как она отреагирует? Теперь это внутриполитическая проблема Германии»,

– уверен эксперт, напомнив, что оппозиционная и третья по численности в Бундестаге партия «Альтернатива для Германии» упрекала Меркель в излишней уступчивости Вашингтону и такая позиция может сказаться на планах канцлера передать власть министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Эксперт убежден, что Трамп форсировал введение санкций с целью угодить республиканцам, которым вскоре предстоит рассматривать в сенате дело об импичменте президента. В верхней палате Конгресса США у республиканцев 53 голоса, то есть большинство, поэтому они могут спасти Трампа от отстранения от власти. В нижней палате, где большинство у демократов, импичмент был объявлен на этой неделе.

Оставшуюся часть «Северного потока – 2», уверен Абзалов, можно достроить без участия швейцарцев. «Есть много разных опций. Вся приемная инфраструктура в Германии в принципе готова. Поэтому вопрос во времени, а не строительстве. Но придется применить дополнительные усилия и понести какие-то финансовые издержки», – подчеркивает Абзалов.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает преждевременным говорить о том, что Allseas сворачивает все работы и уходит. «Allseas начала консультации с американскими властями, чтобы получить право закончить работу в 30-дневный срок. Ее суда стоят на месте. В 2014 году американцы дали возможность ExxonMobil совместно с «Роснефтью», в отношении которой были объявлены санкции, добурить скважину в Карском море. Так что пока паниковать рановато», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что успешное завершение прокладки «Северного потока – 2» будет зависеть от лоббистских возможностей Германии. Впрочем, собеседник не исключил прокладку последнего отрезка трубы российским судном. «В порту снабжения «Северного потока» стоит трубоукладчик «Фортуна», но у Газпрома нет опыта укладки труб на глубоководных участках. Но если других возможностей не останется, он будет использовать собственное судно. Это приведет к увеличению сроков строительства, что сейчас не играет большой роли, а также появятся риски ужесточения санкций против самого Газпрома», – не исключает Юшков.

При этом Юшков и Абзалов уверены, что санкции в отношении «Турецкого потока» – это исключительно политическое давление на Анкару. «Газопровод достроен и заполнен газом, фактически работает. «Турецкий поток» был упомянут вдобавок к «Северному потоку – 2». Это общая система, которая позволяет создать альтернативный маршрут доставки газа в Европу вокруг Украины. В реальности «Турецкий поток» никак не пострадает», – подытожил Игорь Юшков.

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