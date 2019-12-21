Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2»

Правительство Германии сожалеет из-за вступления в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и считает, что они представляют из себя вмешательство в европейские дела.

В опубликованном в субботу заявлении кабмина ФРГ указывается, что Берлин с сожалением принял к сведению вступление в силу инициированных конгрессом США санкций против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», передает ТАСС.

Там напомнили, что отвергают «такого рода экстерриториальные санкции».

«Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.

Документ, в частности, предусматривает ограничительные меры против «Северного потока – 2», «Турецкого потока» и военную помощь Украине.

После США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2». Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ.

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