США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2»

Министерство финансов США опубликовало разъяснение к подписанному президентом Дональдом Трампом военному бюджету на 2020 финансовый год (начался 1 октября). В документе говорится, что санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вступают в силу незамедлительно.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов – прим. ВЗГЛЯД) военного бюджета вступают в силу немедленно», – передает ТАСС текст заявления американского минфина.

«Стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства «Северного потока 2» и «Турецкого потока», должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», – передает РИА «Новости» содержание документа.

Отмечается, что допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», говорится в разъяснениях.

Напомним, Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России. Документ предусматривает ограничительные меры против «Северного потока – 2», «Турецкого потока» и военную помощь Украине. Также в нем прописано создание Космических сил как самостоятельного рода войск США.

Между тем базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ.

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