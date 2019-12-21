Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

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21 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 05:26  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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    Меркель объявила войну Трампу

    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Обсуждение: 12 комментариев

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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                 21 декабря 2019, 05:20
              Фото: Zach Gibson/Consolidated News Photos/
              Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.

              Оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов, что на 3,1% больше по сравнению с 2019 финансовым годом (716 млрд). Пентагон на базовые нужды получает 635 млрд долларов. 71,5 млрд долларов будет направлено на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене, а также борьбу с террористами в других странах, передает ТАСС.

              31,5 млрд долларов идут на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию.

              Кроме того, в документе прописано создание Космических сил как самостоятельного рода войск США.

              На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов – на 50 млн больше, чем в военном бюджете США на 2019 год.

              Предусматривает документ и антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также в рамках включенного в текст «Акта о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе «гражданской войны».

              Как уточняет РИА «Новости», в бюджете содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов на глубине более 30 метров. Ограничения будут также касаться судов, участвующих в «проектах, преемственных по отношению к любому из них».

              Также документ, подписанный Трампом, продлевает эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с Россией.

              Для «противодействия» России выделяется также 734 млн в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

              Конгресс предписывает администрации следить за развитием российско-китайского военного партнерства. Выражается поддержка протестующим в Гонконге, американская сторона также намерена повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем совместных учений и продажи вооружений.

              США, согласно документу, намерены внимательно следить за военной активностью и прямыми инвестициями Китая в Арктике. Кроме того, запрещается покупка китайских беспилотных летательных аппаратов.

              Военным бюджетом США запрещается передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также содержится пассаж о том, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона «О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии», а это предусматривает введение президентом Трампом санкций.

              Ранее в субботу сообщалось, что базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», объявила о приостановке работ.

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