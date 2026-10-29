Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща
Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране
Задачи освоения космоса не под силу отдельно взятой стране из-за ограниченности ресурсов, человечество может сделать это только сообща, заявил Герой России и летчик-космонавт Александр Лазуткин.
«Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».
По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.
Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».
В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.
В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.