Космонавт Лазуткин: Человечество сможет освоить космос лишь сообща

Космонавт Лазуткин: Освоение космоса не под силу отдельно взятой стране

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Международное сотрудничество важно именно тем, что (космические – прим. ВЗГЛЯД) задачи, которые валятся на голову человеку, решить может только человечество, а не какая-то отдельная страна. Отдельная страна, она в принципе ограничена в ресурсах, в том числе умственных», – рассказал Лазуткин РИА «Новости».

По мнению космонавта, для эффективного изучения космического пространства и его покорения важно задействовать как можно больше населения Земли.

Лазуткин – российский космонавт и Герой Российской Федерации. В 1997 году он совершил полет длительностью 185 суток на борту российской орбитальной станции «Мир».

В субботу глава НАСА Джаред Айзекман сообщил о планах США отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну.

В пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.