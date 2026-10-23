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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

    22 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин
    @ Zuma/ТАСС

    Городские птицы подпускают мужчин ближе, чем женщин, выяснила международная группа исследователей. Закономерность обнаружили у 37 видов в пяти европейских странах, однако объяснить ее причины ученые пока не смогли.

    Во время экспериментов мужчины и женщины сопоставимого роста и в похожей одежде приближались к птицам в городских парках и других зеленых зонах. Ученые фиксировали расстояние, на котором пернатые взлетали. В среднем мужчины могли подойти примерно на метр ближе, чем женщины.

    Всего ученые проанализировали 2701 эпизод. Результаты работы опубликованы в журнале People and Nature, сообщает ScienceDaily. Исследование охватило Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию.

    Различие наблюдалось у всех изученных видов, включая больших синиц, домовых воробьев и черных дроздов. Оно проявлялось как у осторожных сорок, так и у голубей, обычно позволяющих людям приближаться на небольшое расстояние.

    По мнению авторов, результаты указывают на способность городских птиц различать мужчин и женщин. Но какие именно признаки они замечают и почему раньше улетают при приближении женщин, остается неизвестным. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумстайн отметил, что анализ подтвердил устойчивость закономерности в разных городах и у разных видов, но убедительного объяснения ей пока нет.

    Среди возможных причин исследователи называют особенности походки, телосложения и химические сигналы, в том числе запахи. Пока это лишь гипотезы, которые предстоит проверить в отдельных экспериментах.

    Янина Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге обратила внимание на значение открытия для исследований поведения животных. В таких работах нередко предполагается, что личность наблюдателя не влияет на результат. Однако в данном случае реакция птиц зависела от того, кто к ним подходил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году исследования выявили критическое уменьшение численности журавля-красавки, особенно в Калмыкии. Ученые предупредили, что более 500 видов птиц находятся под угрозой вымирания в течение ближайших ста лет из-за изменения климата. Профессиональные орнитологи назвали виды хищных птиц, пригодные для перехвата вражеских дронов, и указали на сложности реализации такой инициативы.

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    21 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

    РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.

    Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.

    «Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.

    Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    22 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Установка ветряков и солнечных батарей нанесла вред экологии

    Тверской ученый Корнеев констатировал вред возобновляемых источников энергии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доцент Тверского государственного технического университета Константин Корнеев заявил, что ветровые и солнечные электростанции изменяют микроклимат и вредят местной фауне.

    Солнечные батареи и ветряки приводят к эрозии почвы и изменениям суточных температур при кажущемся отсутствии вреда для природы, передает ТАСС.

    «Зеленая» энергетика при кажущемся отсутствии вреда для природы тоже имеет свои подводные камни. Что солнечные батареи, что ветряки – все они изменяют микроклиматические условия в зоне их установки», – сказал Корнеев.

    Срок службы лопастей ветряков и солнечных панелей ограничен, что создает острую проблему их утилизации. Ученый отметил слабое развитие переработки подобных отходов.

    Снижение экологического следа требует компромисса между разными типами генерации. Накопители энергии позволяют сглаживать пики потребления, однако их массовое внедрение осложняется высокой стоимостью аккумуляторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США пригрозили покинуть Международное энергетическое агентство из-за акцента на зеленую энергетику. Тем временем Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики Евросоюза из-за возобновляемых источников энергии. Также американский политик взялся разрушать зеленую повестку в пользу России.

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    21 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Российские ученые нашли новый подход к контролю переработки ядерного топлива

    Способ улучшить контроль переработки ядерного топлива нашли в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коллектив российских исследователей обнаружил новый подход к контролю состояния урана в процессе переработки ядерного топлива, выявив причину искажения результатов анализа при интенсивном лазерном воздействии.

    Специалисты установили причину искажения результатов анализа соединений урана по их свечению при лазерном воздействии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

    «Исследователи показали, что возбужденные комплексы уранила начинают взаимодействовать друг с другом, из-за чего люминесценция затухает быстрее», – заявили в университете. Там пояснили, что этот эффект необходимо учитывать при точном контроле урана в растворах.

    Для подобных исследований применяется лазерная спектроскопия с временным разрешением. Раствор облучают коротким импульсом, а затем измеряют спектр и время затухания характерного свечения. Поскольку разные химические формы урана имеют разное время жизни возбужденного состояния, метод позволяет определить вид вещества в растворе, что крайне важно для переработки ядерного топлива и обращения с радиоактивными отходами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Росатом сообщил о проектировании завода по переработке ядерного топлива для атомных станций будущего.

    В апреле российские ученые научились получать платиноиды из ядерных отходов.

    В прошлом году специалисты разработали промышленную технологию нитридного ядерного топлива.

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    21 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракеты-носители для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну уже готовы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Глава корпорации подтвердил наличие соответствующих носителей, пишут «Вести». «Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Баканов сообщил о планах повысить точность системы ГЛОНАСС до 2,8 метра.

    Летом он отметил неизбежность освоения Луны и Марса человечеством.

    В апреле глава Роскосмоса подтвердил сохранение сотрудничества госкорпорации с НАСА.

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    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

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    20 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Следы динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

    В провинции Таиланда нашли отпечатки лап динозавра возрастом 120 млн лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В таиландской провинции Удонтхани турист и рейнджеры национального парка выявили шесть отпечатков лап плотоядного динозавра, возраст которых оценивается минимум в 120 млн лет.

    Один из следов древнего животного обнаружил тайский турист в национальном парке на северо-востоке страны. Фотографии отпечатка стали вирусными в интернете, после чего на место прибыли рейнджеры и нашли еще четыре следа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

    Во вторник специалисты-палеонтологи тайского департамента минеральных ресурсов обнаружили шестой след. Ученые проанализировали находки и установили, что отпечатки длиной 32 сантиметра оставил плотоядный динозавр с длиной тела до семи метров.

    По форме следов палеонтологи предполагают, что они принадлежат сиамскому тираннозавру – дальнему родственнику Tyrannosaurus Rex. Для подтверждения этой гипотезы и более точной датировки ученым предстоит провести дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце окаменелости из Танзании помогли уточнить возраст древнейших динозавров.

    Губернатор Орлов назвал раскопки динозавров главной фишкой Благовещенска.

    Летом ученые Уругвая открыли новый вид гигантских динозавров.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

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    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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