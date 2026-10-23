Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии
Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.
На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.
Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.
Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.
В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.