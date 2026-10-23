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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 15:16 • Новости дня

    Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.

    На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

    Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

    Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

    В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    22 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена воевать с Европой, а европейские народы также не хотят такого конфликта, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявления о подготовке к войне с Россией глава государства назвал «политической шизофренией».

    «Хочу, чтобы нас услышали. <...> Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны развернули антироссийскую кампанию и постоянно говорят о подготовке к военному противостоянию. Президент выразил надежду, что этот подход изменится, а сторонники стратегического поражения России осознают невозможность добиться своей цели.

    «Лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», – отметил глава государства.

    Отдельно Путин поставил под сомнение ожидания украинского руководства, что другие государства должны оплачивать продолжение боевых действий и обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и техникой.

    «Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» – заявил президент.

    Путин допустил, что такие ожидания связаны с прежними обещаниями поддержки со стороны партнеров Киева. При этом, по его оценке, помогать Украине собирались «до последнего украинца». Стремление некоторых государств ослабить Россию, подчеркнул президент, ставит вопрос о том, соответствует ли такая цель национальным интересам самой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

    Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

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    22 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Финской Posiva первой в мире разрешили эксплуатацию хранилища ядерных отходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Финляндии выдало компании Posiva уникальное разрешение на эксплуатацию объекта для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива.

    Лицензия позволяет захоранивать радиоактивные материалы с финских атомных электростанций «Олкилуото» и «Ловииса» до конца 2070 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономики и занятости страны.

    Хранилище построено на глубине 400 метров. Компании разрешается разместить в нем не более 6,5 тыс. тонн урана в составе отработанного топлива, а также радиоактивные отходы из медицинских и исследовательских учреждений. Ответственность за безопасность объекта возложена на саму компанию.

    Операции по захоронению продлятся до 2120-х годов, после чего объект засыпят и закроют. В дальнейшем ответственность за отработанное ядерное топливо будет передана финскому государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом финские власти выдали лицензию на использование первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива.

    Весной в стране завершалось строительство объекта для окончательного захоронения материалов сроком на 100 лет.

    В апреле западные СМИ сообщили о подготовке к открытию уникального сооружения на глубине более 400 метров.

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    22 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1050 долларов впервые с 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В четверг биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5% и превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости». Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF, расположенного в Нидерландах, начали торги на отметке 1015,3 доллара. Эта сумма не изменилась по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня, составлявшей 1015 долларов за тысячу кубометров.

    К 10:00 мск стоимость газа выросла на 1,6%, составив 1030,7 доллара. К 16:07 мск котировки достигли 1050,5 доллара, продемонстрировав итоговый рост на 3,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1030 долларов за тысячу кубометров.

    В среду они достигли отметки почти в 1018 долларов.

    Во вторник стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась почти до 1043 долларов.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    22 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Киев заявил о подписании соглашения на 300 млн евро с Финляндией

    Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании семи документов о сотрудничестве и помощи между Украиной и Финляндией на общую сумму 300 млн евро.

    По итогам встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо подписан новый пакет помощи, передает ТАСС. «Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, а кроме того, соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 млн евро», – заявил Зеленский.

    В пакет помощи вошли локомотивы, энергетическое оборудование и средства для защиты объектов энергетики. Кроме того, Киев договорился об использовании большего количества спутниковых возможностей Финляндии совместно с компаниями Nokia и ICEYE.

    Ранее Зеленский заявил о выделении Германией нового пакета помощи объемом более 1,3 млрд евро.

    В прошлом месяце Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

    Летом Украина и Финляндия договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем для нужд украинской армии и Европы.

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    22 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Массовая демонстрация против сокращения бюджета университетов стартовала в Вене

    Tекст: Ольга Иванова

    В австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Организаторы ожидают, что в митинге примут участие около 20 тыс. человек, включая студентов, преподавателей и научных сотрудников, передает РИА «Новости». Поводом для недовольства стали планы австрийских властей по выделению средств государственным университетам на 2028–2030 годы. Участники демонстрации опасаются, что предусмотренных бюджетом денег не хватит на покрытие инфляции и рост зарплат.

    «Вместе с представительством студентов Венского технического университета, Австрийским союзом студентов и многочисленными представителями университетского сообщества мы хотим послать ясный сигнал: образование – не статья расходов, на которой следует экономить. Наука – не предмет торга. Будущее этой страны нельзя обеспечить путем разрушения того, что уже создано», – заявили представители Венского технического университета.

    В Венском техническом университете подсчитали, что в реальном выражении сокращение финансирования составит около 10%, что нанесет удар по научным исследованиям, преподаванию и инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

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    22 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Румынии предрекли зимний дефицит дизельного топлива из-за нехватки резервов

    В Румынии предсказали зимний дефицит дизельного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Румыния рискует столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за подорожания горючего почти на 40% с начала года и недостаточных стратегических резервов, сообщил телеканал Digi 24.

    По данным консалтинговой компании Frames, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к резервам повышают уязвимость страны к кризису поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi 24. Возможные перебои могут быстро сказаться на грузоперевозках, сельском хозяйстве и строительстве.

    В случае серьезного кризиса коммерческие запасы дизельного топлива могут исчерпаться примерно через 40 дней. Первые региональные перебои могут возникнуть уже в начале декабря из-за ограниченности перевозок и складских мощностей, а стратегический резерв рискует опустеть в январе 2027 года.

    Министерство энергетики неоднократно заявляло о наличии аварийных запасов на 90 дней. Однако этот расчет основан на чистом импорте и не отражает объем топлива, ежедневно поступающий на заправки. При этом половина запасов физически находится в Румынии, а остальная часть хранится в других странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности продажи дизельного топлива странам Европы.

    В прошлом месяце глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу сообщил об угрозе банкротства сотен румынских предприятий из-за остановки нефтеперерабатывающего завода «Лукойла».

    Летом премьер-министр Молдавии Василий Тофан объявил о серьезной нехватке дизельного топлива в республике из-за разрушения терминалов в порту Новороссийска.

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    22 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Шествие студентов парализовало движение в центре Вены

    Tекст: Вера Басилая

    В Вене из-за шествия против сокращения финансирования университетов остановлено движение автомобилей и трамваев на центральных улицах.

    Тысячи участников движутся по Рингштрассе с плакатами и барабанами. По центральным улицам остановлено движение транспорта, на прилегающих улицах образовались заторы. Повестка акции не ограничивается финансированием вузов: некоторые участники несут антивоенные плакаты, палестинские флаги и лозунги в защиту животных, передает РИА «Новости».

    К акции присоединились студенты, преподаватели и другие представители университетского сообщества, в том числе из других регионов Австрии. Организаторы ожидали около 20 тыс. человек, однако источник агентства в правоохранительных органах оценил количество участников в 20–25 тыс.

    Протест связан с планами австрийского правительства выделить государственным университетам около 16 млрд евро на 2028–2030 годы. Университеты считают, что этой суммы не хватит для покрытия расходов с учетом инфляции и повышения зарплат, и оценивают реальное сокращение финансирования примерно в 10%. Участники опасаются, что нехватка средств приведет к сокращению рабочих мест, ухудшению условий обучения и ограничению возможностей для исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    В понедельник бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение по поводу возможных беспорядков в Вене.

    Демонстрация австрийского движения за мир собрала сотни человек у Западного вокзала Вены.

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    22 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ к содействию в возобновлении переговоров по Приднестровью

    Полянский: Россия призвала ОБСЕ возобновить работу переговорного формата «5+2»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал организацию содействовать возобновлению переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    Российская сторона исходит из критической важности возобновления полноценной работы этого формата, заявил Полянский на заседании постсовета ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    «Настоятельно призываем спецпредставителя (действующего председательства ОБСЕ Томаса Ленка) и развернутую в Молдавии миссию нарастить работу со всеми заинтересованными сторонами по вопросу его перезапуска. Также ожидаем от них сбалансированного и беспристрастного подхода к выполнению своих функций», – заявил дипломат.

    Он подчеркнул, что механизм «5+2» за долгие годы своего существования доказал незаменимость в поиске решений для противоречий, возникающих в рамках урегулирования.

    В переговорах формата «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь (стороны конфликта), Россия, Украина и ОБСЕ (посредники), а также Евросоюз и США (наблюдатели). В настоящее время работа формата приостановлена.

    До этого в среду глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об отказе молдавского правительства от мирного урегулирования конфликта.

    Ранее экс-глава парламента Приднестровья Александр Щерба не исключил перехода молдавских властей к силовому решению вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в регионе.

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    22 октября 2026, 18:53 • Новости дня
    Полиция Испании нашла 74 нелегала в одном доме в Сеуте

    Полиция Испании нашла 74 нелегальных мигранта в одном доме в Сеуте

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская полиция обнаружила 74 нелегальных мигранта, включая десять несовершеннолетних, в одном здании в автономном городе Сеута, сообщили в правоохранительных органах страны.

    «Сотрудники национальной полиции во вторник обнаружили в одном из зданий в районе Эль-Принсипе в Сеуте 74 мигранта с неурегулированным статусом, в том числе десять несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В ходе операции задержали жителя Сеуты, который, по версии следствия, организовал преступную группу, содействующую незаконной миграции.

    В доме находились 54 мужчины, десять женщин и десять детей без сопровождения взрослых. У правоохранителей есть данные, что некоторые из несовершеннолетних могли подвергаться физическому насилию. Полиция также проверяет информацию о возможной трудовой эксплуатации как взрослых, так и детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Агентство Евросоюза по основным правам предупредило, что наплыв десятков тысяч мигрантов в испанский эксклав Сеуту поставил под угрозу соблюдение прав человека на границах объединения.

    На прошлой неделе полиция Испании задержала в Сеуте 40 человек при попытке проникнуть на материковую часть страны по чужим документам.

    В прошлом месяце Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу города из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко.

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    22 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Таможня допустила открытие КПП Ивангород на границе с Эстонией в 2027 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Автомобильное сообщение через пункт пропуска Ивангород в Ленинградской области на границе с Эстонией может возобновиться после масштабной реконструкции в 2027 году, сообщила начальник службы организации таможенного контроля СЗТУ Олеся Снапкова.

    «МАПП Ивангород находится в стадии реконструкции, но при этом действует пешеходная составляющая. Пока реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году, на открытие его», – цитирует Снапкову РИА «Новости».

    По ее словам, для граждан, пересекающих границу пешком, российская сторона максимально оптимизировала все процедуры. На пункте пропуска организовано ускоренное совершение таможенных операций и усилены дежурные смены.

    Многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород закрылся на реконструкцию для транспортных средств 1 февраля 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

    Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков объяснил скопление сотен путешественников на границе работой эстонских служб.

    Весной на контрольно-пропускном пункте в Нарве выстроилась значительная очередь из желающих въехать на территорию России.

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