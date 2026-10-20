Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Вандалы сорвали барельеф советского воина в Молдавии
В молдавских Бельцах вандалы разрушили памятник советскому воину
В молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака у городского Дома офицеров, сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
Мемориальный знак был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Петрович в своем Telegram-канале. Памятник представляет собой бетонную стелу с изображением советского воина и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия монумента установлено артиллерийское орудие «ЗиС 3» времен войны.
Отмечается, что это уже второй случай вандализма в отношении воинских памятников в Бельцах. На прошлой неделе неизвестный осквернил воинское захоронение в парке «Андриеш», справив нужду на могилы павших офицеров Красной армии. Мэрия города не отреагировала ни на один из инцидентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце активист Алексей Петрович обвинил Молдавию в сносе памятников Великой Отечественной войны под видом ремонта.
В марте посольство России заявило о возрождении нацистских идей в республике.
В том же месяце в Молдавии заявили о желании властей снести памятники героям Великой Отечественной войны.