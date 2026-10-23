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Сотрудник посольства США в Осло получил полгода тюрьмы за налоговые махинации
Норвежский суд приговорил сотрудника американского посольства в Осло к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на сумму около 83,5 тыс. долларов, сообщило центральное управление Норвегии по расследованию экономических и экологических преступлений.
«Сотрудник посольства… приговорен окружным судом Осло к шести месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на сумму 780 тыс. норвежских крон (около 83,5 тыс. долларов)», – передает РИА «Новости» сообщение управления.
В ведомстве уточнили, что мужчина осужден за махинации с налогами. Приговор уже обжалован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 240 млн рублей.
Ранее финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро.