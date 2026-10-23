Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.4 комментария
Военные России и Индии завершили учения «Индра-2026» в Челябинской области
Минобороны: Российско-индийские учения «Индра-2026» завершились на Урале
Сухопутная часть совместных межвидовых маневров вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» подошла к концу на полигоне Центрального военного округа розыгрышем практических действий.
Военнослужащие двух стран успешно выполнили задачи сухопутного этапа тренировок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны. По сценарию маневров условный противник захватил населенный пункт и создал там систему опорных пунктов. Союзные силы провели воздушную разведку, после чего артиллерия и ударные беспилотники атаковали скопления живой силы, командные пункты и склады боевиков.
Затем штурмовые отряды при поддержке танков, средств противовоздушной обороны и FPV-дронов выбили условные незаконные вооруженные формирования с позиций. Оставшиеся силы неприятеля были уничтожены при преследовании.
На торжественной церемонии закрытия начальник управления боевой подготовки Центрального военного округа Сергей Пименков констатировал успешное достижение всех поставленных целей. Отличившимся солдатам и офицерам вручили медали, грамоты и ценные подарки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду индийский фрегат «Сахьядри» покинул Владивосток после окончания морской части совместных маневров.
На прошлой неделе Россия и Индия официально открыли учения на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.
В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощенном порядке отправки военных двух стран на совместные тренировки.