  • Новость часаБелый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    8 комментариев
    23 октября 2026, 16:06 • Новости дня

    ВКС России поразили авиабомбами пункты дислокации ВСУ в Запорожье и ДНР

    Минобороны: Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Запорожье и ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Воздушно-космические силы уничтожили пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Запорожской области и ДНР с помощью авиабомб ФАБ-500, сообщило Министерство обороны.

    Экипажи самолетов ВКС России нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по расположению 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в населенном пункте Вольнянка Запорожской области, пишет ТАСС.

    Еще один удар был нанесен по пункту временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады украинской армии в населенном пункте Криницы ДНР. Для поражения этой цели также использовались пять авиабомб ФАБ-500 с УМПК, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские войска нанесли удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Белозерском ДНР и Курганном Харьковской области.

    В июле экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар пятью авиабомбами по пункту временной дислокации подразделений 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово в ДНР.

    В июне самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    23 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают выполнение мероприятий по ликвидации одиночных групп противника, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и 10 станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.

    Группировка «Север» уничтожила пять радаров ВСУ под Харьковом.

    В среду иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка.

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    23 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

    Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.

    «Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

    «Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

    По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

    За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

    Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

    «Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

    Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    «Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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    23 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Трамп, Маск и Зеленский обменялись обвинениями из-за ограничений Starshield
    Трамп, Маск и Зеленский обменялись обвинениями из-за ограничений Starshield
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп, предприниматель Илон Маск и президент Украины Владимир Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

    Словесная перепалка развернулась между администрацией Дональда Трампа, украинскими официальными лицами и Илоном Маском из-за того, кто несет ответственность за ограничения доступа украинских сил к военной версии спутниковой сети Starshield, что, по данным Киева, вывело из строя часть ударных дронов и затруднило работу ПВО, пишет The Guardian.

    По данным издания, ограничения были введены на фоне ухудшения отношений США и Украины, а сам Трамп обвинил Киев в росте цен на дизельное топливо для американцев из-за ударов по российским НПЗ, хотя анализ Би-би-си связал дефицит топлива прежде всего с войной США и Израиля против Ирана и ограничениями экспорта из Персидского залива. Трамп ранее заявлял, что не причастен к изменениям работы Starshield: «Я не знаю, был ли кто-то причастен, но точно не я, и не думаю, что Илон», – сказал он. Госсекретарь США Марко Рубио также уверял, что Белый дом не просил менять систему, одновременно подчеркивая, что решения по Starlink и Starshield принимает частная компания Маска. При этом The Wall Street Journal сообщила, что Трамп просил Маска восстановить сервис, а европейский чиновник в беседе с Associated Press опроверг сведения о полном восстановлении работы сети.

    Илон Маск, поддерживающий призывы к смене власти в Киеве и критикующий Владимира Зеленского, в публикации в сети X возложил ответственность за ограничения на правительство США, заявив, что системы принадлежат и контролируются американскими властями, а лимиты скорости и трафика устанавливают военные и в конечном счете президент. Тем не менее, по информации The Wall Street Journal, приказ о замедлении Starshield отдал сам Маск, а источники разошлись в оценке, было ли это согласовано с Трампом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал предпринимателя, заявив, что миллиардер не хочет «оказаться посередине войны двух государств» без четких указаний со стороны Вашингтона и что вопрос упирается в американскую политику на украинском направлении.

    Владимир Зеленский сначала обвинил в ограничениях «SpaceX и Соединенные Штаты», предупредив, что это решение приведет к «большим человеческим потерям» и что ограничения касаются только терминалов на Украине, а в странах Евросоюза не действуют, назвав происходящее «спланированной операцией». Позже он заявил, что технически скорость Starshield ограничила компания Маска, но по сигналу американского правительства, тогда как Трамп продолжил утверждать о возобновлении сервиса, указывая, что «в итоге он его вернул», имея в виду Маска. При этом старший европейский чиновник сообщил Associated Press, что параметры работы Starshield не изменились, а Зеленский до заявлений Трампа подчеркивал, что полная скорость системы для Украины так и не восстановлена, и выражал надежду на предстоящий разговор с Рубио на эту тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В четверг президент США Дональд Трамп сообщил о снятии ограничений на использование украинской армией системы спутниковой связи Starshield. В среду американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве.

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    23 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 270 на 270

    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270, сообщило Министерство обороны.

    С подконтрольной Киеву территории вернулись 270 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 270 бойцов ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Возвращенные военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военных на белорусско-украинской границе.

    В августе Россия и Украина провели взаимное возвращение военнослужащих в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    23 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО
    Российские войска за неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за неделю продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации и освободили 13 населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку в Запорожской области, взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 1380 военнослужащих, 22 бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, взяв под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1560 военнослужащих, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и освободили Алексеево-Дружковку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1275 военнослужащих, 16 бронемашин, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2405 военнослужащих, 44 бронемашины, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили Малокатериновку и Юльевку в Запорожской области.

    Подразделения нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

    Уничтожены до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Мировку.

    Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    До этого освободили запорожский Тимашевск.

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    23 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мэр Киева заявил о мобилизации более 200 тыс. жителей города

    Кличко: Более 200 тыс. жителей Киева попали под мобилизацию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что более 200 тыс. жителей Киева были призваны в ряды вооруженных сил страны в рамках мобилизационных мероприятий.

    В украинскую армию призвали значительное число жителей столицы. Кличко в интервью украинской службе Би-би-си отметил, что «более 200 тыс. киевлян мобилизовано», передает ТАСС.

    Отмечается, что по последним официальным данным, которые приводились на январь 2022 года, общая численность населения Киева составляла 2,9 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.

    Летом украинское издание «Телеграф» рассказало об отчислении почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста.

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    23 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика после периода перегрева начнет постепенно переходить к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Банка России отметила снижение склонности россиян к сбережению на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений.

    Председатель Центробанка сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.

    Набиуллина спрогнозировала возвращение темпов роста цен в стране к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года.

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    23 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова: «Кровавые упыри» с Банковой убили Стенина за правду о преступлениях

    Захарова: Кровавые упыри с Банковой убили Стенина за правду об их преступлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти убили фотокорреспондента Андрея Стенина за его снимки, запечатлевшие преступления киевского режима.

    Захарова заявила, что Андрея Стенина нет в живых уже 12 лет, но о нем знают и помнят как в России, так и за ее пределами.

    «Его фотографии без фальши и ретуши рассказывали правду о событиях на Украине, запечатлели кровавые преступления киевского режима против мирного населения. За это кровавые упыри с Банковой его и убили», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что в среду в Музее Москвы были объявлены победители XII Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Гран-при конкурса получил ливанский фотограф Абдул Кадер Аль-Бай за серию снимков «Ливан, 2024-2025: Жизнь между авиаударами». Сам Стенин погиб летом 2014 года под Донецком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о целенаправленной охоте властей Украины на российских журналистов.

    Мария Захарова обвинила западные структуры в совместной с Киевом ответственности за гибель российских репортеров.


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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино

    В РПЦ назвали легализацию онлайн-казино угрозой традиционным ценностям

    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легализация онлайн-казино противоречит традиционным ценностям и создает риски для нравственного здоровья общества, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, азарт и жажда легкой наживы не относятся к традиционным российским ценностям. «Казино, в том числе легальные, – это путь совершенно в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону», – подчеркнул Кипшидзе в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что даже существующие легальные ставки на спорт являются рискованным занятием.

    Комментируя аргумент о пополнении бюджета, представитель РПЦ заявил, что для этого «надо честно работать, а не играть». Он добавил, что социальные пороки неистребимы, но государство пока не планирует легализовать проституцию или наркоманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино. Он отметил, что потенциальные поступления в бюджет от этого могут составить около 100 млрд рублей в год.

    В июне Вахтанг Кипшидзе заявил, что распространение оккультного контента наносит обществу большой вред.

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