Баканов: Роскосмос запланировал повысить точность ГЛОНАСС до 2,8 метра

Роскосмос анонсировал повышение точности навигационной системы ГЛОНАСС

Tекст: Мария Иванова

В 2027 году точность российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вырастет почти в три раза и составит 2,8 метра вместо нынешних восьми, передает РИА «Новости».

По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, сейчас формируется технологический облик нового поколения спутниковой группировки. Ожидается, что данная мера позволит развивать технологии навигации, а также увеличить устойчивость и надежность системы.

Планы развития группировки были представлены на совещании в Москве, посвященном итогам реализации национального проекта «Космос» за третий квартал 2026 года. Главной целью проекта названо обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности ракетно-космической отрасли страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе глава госкорпорации рассказал об испытаниях нового пилотируемого корабля.

В начале недели Баканов выступил с заявлением о продлении сроков эксплуатации МКС.

В этом месяце ведомство собрало рекордные 12 тыс. заявок от желающих вступить в отряд космонавтов.