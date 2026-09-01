В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Астроном сообщил о главных астрономических явлениях сентября
Астроном Алексеев назвал главные небесные явления сентября
В сентябре жителей Земли ожидает несколько ярких астрономических событий, включая сближение Луны с планетами Солнечной системы и осеннее равноденствие, рассказал научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
«В сентябре нас ждет два интересных сближения Луны с планетами: 9 сентября Луна окажется рядом с Юпитером. А 14 сентября Луна пройдет рядом с Венерой», – рассказал он РИА «Новости».
Астроном Алексеев отметил, что 11 сентября ожидается новолуние.
Астрономическая осень начнется 23 сентября, в день осеннего равноденствия.
Ученый указал на то, что с этого момента ночь станет длиннее дня. Затем, 26 сентября, наступит полнолуние. В эту ночь Луна окажется недалеко от Сатурна, и это астрономическое явление можно будет наблюдать в южной части неба ближе к полуночи.