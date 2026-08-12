Эксперт оценил влияние солнечного затмения на энергетику России

Эксперт заверил в безопасности солнечного затмения для энергетики России

Tекст: Татьяна Косолапова

Эксперты предупредили, что полное солнечное затмение, которое состоится 12 августа, временно лишит Европу почти 10 ГВт электроэнергии. Это сопоставимо с мощностью двух-трех АЭС. В связи с этим диспетчеры заранее подготовились к резким перепадам напряжения: участники рынка получили инструкции, во время затмения откажутся от плановых ремонтов сетей, а для координации создали специальную рабочую группу.



«Нынешнее затмение станет первым большим полным солнечным затмением над материковой Европой почти за тридцать лет. В последний раз подобное фиксировалось в 1999 году. Именно поэтому европейские энергетики так тщательно к нему готовятся и стараются предусмотреть подобное заранее, чтобы избежать сбоев в работе системы», – говорит Попов.

России, по его словам, явление коснется лишь краем. Русскому Северу от Мурманска и до Санкт-Петербурга, считает он, повезло, потому что там люди смогут наблюдать данное явление собственными глазами. При этом произойдет оно лишь на закате, на горизонте, и будет частным (частичным) солнечным затмением, когда солнце закроет процентов на 80. Резкого похолодания при этом не произойдет.

Во время наблюдения астроном призывает соблюдать осторожность. «Невооруженными глазами на солнце мы не смотрим, тем более в какую-то оптику, так можно себе сильно подпортить зрение», – предупреждает специалист. Для наблюдения он рекомендует заранее приобрести специальные очки ждя затмение, в которых установлены особые линзы с защитным наполнением, либо технику с установленными на оптике специальными фильтрами. Он эе вместе со своей командой будет вести наблюдение с помощью специального цифрового электронного телескопа.

«Самый верный способ увидеть солнечное затмение, это найти какой-нибудь большой хороший телевизор и зайти на канал Роскосмоса. Они собираются транслировать всю эту красоту, там можно будет воочию все наблюдать в прямом эфире. Полная фаза продлится порядка двух минут, а остальные жители увидят частное затмение, когда солнце закроется где-то на 80%, а где-то наполовину, но это тоже красивое зрелище», – подчеркивает эксперт.

Что касается энергетики, то здесь, заверил собеседник, беспокоиться не о чем. «Если коротко, нам ничего не грозит, мы можем абсолютно расслабиться. Российские солнечные электростанции, расположенные в основном в Краснодарском крае и других южных регионах, затмение практически не затронет, и на генерацию электроэнергии оно никак не повлияет, поскольку в России явление будет видно лишь в северных и арктических районах», – заключил Попов.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что проведут прямую онлайн-трансляцию частного солнечного затмения с вершины петербургского Лахта Центра, самого высокого здания Европы. Эфир начнется 12 августа в 19:50, а запись позже появится в социальных сетях госкорпорации и на Кинопоиске.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что москвичи смогут увидеть затмение при прояснениях, максимальная фаза которого наступит в 20:08 и продлится девять минут.

Кроме того, в ночь на 13 августа жителей всех регионов России ждет пик метеорного потока Персеиды с падением от 100 до 120 метеоров в час. Астрономы отмечают, что 12 августа станет главным астрономическим днем года, объединив парад планет, солнечное затмение и звездопад.