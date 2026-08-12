Лантратова сообщила об отказе Киева забирать пленных украинцев

Лантратова: Украина не хочет менять 224 пленных, они Киеву не нужны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале на платформе Мах сообщила о нежелании украинской стороны возвращать своих граждан.

«Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих... Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей», – заявила омбудсмен.

По ее словам, украинское руководство регулярно отвергает инициативы Москвы по обмену пленными. Только за последний месяц российская сторона передала три различных перечня, включающих как рядовых солдат, так и осужденных по разным статьям на территории России. Однако встречных шагов не последовало.

«Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота», – написала Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Москва и Киев согласовали списки для возвращения удерживаемых лиц.

Позже представители двух стран обсудили детали возвращения пленных домой.

В конце прошлого месяца уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала скорое проведение процедуры обмена.