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Ученые раскрыли истинную природу знаменитого Тунгусского метеорита
Ученый Язев: Тунгусский метеорит был осколком кометы
Масштабная катастрофа 30 июня 1908 года на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла из-за столкновения Земли с ледяной глыбой, которая взорвалась в атмосфере и не оставила осколков на поверхности, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Ежегодно в 30 июня отмечается День метеорита в память о событиях в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, где произошел мощный взрыв, поваливший деревья на территории диаметром более 60 км.
«По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», – рассказал РИА «Новости» астроном Язев.
Профессор пояснил, что метеоритами принято называть упавшие на поверхность камни. Кометы состоят преимущественно изо льда, поэтому космический гость разогрелся до тысяч градусов и превратился в пар на высоте нескольких километров.
Поэтому многочисленные научные экспедиции так и не смогли найти осколки небесного тела.
По оценкам специалистов, мощность взрыва над тайгой составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с энергией тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астероид размером с челябинский метеорит в сентябре 2025 года пролетел в 200 тыс. км от Земли. В НАСА рассказали о разрушении метеора над США. В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. А над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.