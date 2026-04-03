Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Ученые раскрыли секреты мозга чемпиона США по памяти
Сканирование мозга чемпиона выявило влияние метода loci на развитие памяти
Многолетнее сканирование мозга шестикратного чемпиона США по памяти Нельсона Деллиса выявило, как метод loci (запоминание по методу ассоциации) и регулярные тренировки усиливают работу ключевых зон памяти.
Подробности исследования опубликовал New Scientist.
Нельсон Деллис, шестикратный чемпион США по памяти, начал тренировать память после болезни своей бабушки, ежедневно запоминая числа, имена и слова. В интервью он отметил: «Я все еще регулярно тренирую свою память. Это как мышца: если ее не использовать, она слабеет».
В рамках эксперимента ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели Деллису серию сложных тестов в томографе общей продолжительностью около 13 часов. Сначала ему предлагали запоминать слова с помощью обычного заучивания, а затем – порядок карт в колоде по методу loci, когда информация ассоциируется с хорошо знакомыми пространствами.
Результаты показали, что при традиционной зубрежке мозговая активность Деллиса была схожа с контрольной группой, обладателями хорошей, но не выдающейся памяти. Однако при использовании метода loci у него значительно менялась работа гиппокампа и активировались хвостатые ядра, что, по мнению ученых, говорит о формировании устойчивого навыка.
Сравнение с результатами почти 900 участников крупного нейронаучного проекта выявило у Деллиса гораздо более высокую функциональную связанность между разными зонами мозга. Специалисты подчеркивают, что метод loci особенно эффективен, поскольку переводит абстрактные данные в наглядные образы, а именно к таким задачам мозг человека эволюционно приспособлен.
В то же время эксперты отмечают, что пока не ясно, может ли кто-то еще достичь аналогичных результатов только с помощью тренировок. Сам Деллис и ученые напоминают: для хорошей памяти важны не только тренировки, но и здоровый образ жизни, внимательность, полноценный сон и физическая активность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, интеллектуальные занятия, такие как чтение и изучение языков, могут на 40% снизить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.
Ученые, опубликовавшие работу в журнале Occupational & Environmental Medicine, с помощью МРТ установили влияние длительных переработок свыше 52 часов в неделю на структуру мозга и на память человека.