Ученые раскрыли секреты мозга чемпиона США по памяти

Сканирование мозга чемпиона выявило влияние метода loci на развитие памяти

Tекст: Мария Иванова

Подробности исследования опубликовал New Scientist.

Нельсон Деллис, шестикратный чемпион США по памяти, начал тренировать память после болезни своей бабушки, ежедневно запоминая числа, имена и слова. В интервью он отметил: «Я все еще регулярно тренирую свою память. Это как мышца: если ее не использовать, она слабеет».

В рамках эксперимента ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели Деллису серию сложных тестов в томографе общей продолжительностью около 13 часов. Сначала ему предлагали запоминать слова с помощью обычного заучивания, а затем – порядок карт в колоде по методу loci, когда информация ассоциируется с хорошо знакомыми пространствами.

Результаты показали, что при традиционной зубрежке мозговая активность Деллиса была схожа с контрольной группой, обладателями хорошей, но не выдающейся памяти. Однако при использовании метода loci у него значительно менялась работа гиппокампа и активировались хвостатые ядра, что, по мнению ученых, говорит о формировании устойчивого навыка.

Сравнение с результатами почти 900 участников крупного нейронаучного проекта выявило у Деллиса гораздо более высокую функциональную связанность между разными зонами мозга. Специалисты подчеркивают, что метод loci особенно эффективен, поскольку переводит абстрактные данные в наглядные образы, а именно к таким задачам мозг человека эволюционно приспособлен.

В то же время эксперты отмечают, что пока не ясно, может ли кто-то еще достичь аналогичных результатов только с помощью тренировок. Сам Деллис и ученые напоминают: для хорошей памяти важны не только тренировки, но и здоровый образ жизни, внимательность, полноценный сон и физическая активность.

