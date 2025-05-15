Ученые выявили нарушения мозга при работе свыше 52 часов в неделю

Ученые: Длительные переработки негативно влияют на память и эмоции

Tекст: Ирма Каплан

Длительный рабочий день может изменить структуру мозга, особенно областей, связанных с эмоциональной регуляцией и исполнительными функциями, такими как рабочая память и поиск решений, свидетельствуют результаты предварительного исследования, опубликованного в журнале Occupational & Environmental Medicine.

Длительный рабочий день связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и проблем с психическим здоровьем. А Международная организация труда (МОТ) считает, что переработка убивает более 800 тыс. человек каждый год.

«В частности, увеличение объема мозга, наблюдаемое у переутомленных людей, может отражать нейроадаптивные реакции на хронический профессиональный стресс, хотя точные механизмы остаются предположительными», – приводит Eurekalert пояснение ученых, которые предупреждают, что наблюдаемые изменения объема мозга могут вызывать развитие когнитивных и эмоциональных проблем.

Исследователи применили анализ структурного объема мозга, чтобы сравнить влияние переработки на определенные области мозга у работников здравоохранения, которые регулярно работают сверхурочно (по 52 и более часов в неделю).

Большинство участников исследования были врачами: 32 человека работали сверх нормы (28%), 78 – по стандартному времени, причем перерабатывающие сотрудники были значительно моложе, проводили меньше времени на работе и были образованнее тех, кто работал стандартно.

Сравнительный анализ результатов показал, что люди, работавшие 52 или более часов в неделю, имеют значительные изменения в областях мозга, связанных с исполнительной функцией и эмоциональной регуляцией, в отличие от участников, которые работали стандартное время каждую неделю.

Также были выявлены пиковые увеличения в 17 областях, включая среднюю лобную извилину, верхнюю лобную извилину, которая участвует во внимании, планировании и принятии решений, и островок, который играет ключевую роль в интеграции сенсорной, моторной и автономной обратной связи от тела. Он участвует в эмоциональной обработке, самосознании и понимании социального контекста.

Это исследование дало предварительные доказательства того, как переутомление связано со структурными изменениями мозга, особенно в областях, связанных с познанием и эмоциями.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, большинство офисных работников в России сталкиваются с переработками, при этом значительная часть ощущает необходимость доказывать свою эффективность руководству.