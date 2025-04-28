Стало известно о регулярных переработках российских офисных сотрудников

Треть россиян призналась в постоянных переработках

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», результаты исследования SuperJob показали, что семьдесят семь процентов трудящихся в офисах россиян сталкиваются с переработками: тридцать один процент делают это регулярно, еще сорок шесть процентов – время от времени. В опросе приняли участие 1600 респондентов.



Среди тех, кто постоянно задерживается на работе, наблюдается больше всего сотрудников, ощущающих потребность доказывать свою полезность работодателю.

«Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату», – рассказал один из участников исследования.

При этом среди людей, уходящих из офиса вовремя, примерно половина не испытывает подобных переживаний.

В целом шестьдесят один процент опрошенных заявили, что им приходится доказывать свою эффективность – двадцать один процент часто, сорок процентов иногда. Девять из десяти работников чувствуют доверие со стороны руководства: тридцать шесть процентов абсолютно уверены в этом, еще пятьдесят четыре процента – скорее уверены.

Аналитики отметили, что переработки стали своеобразной компенсацией за возможность работать из дома. Чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные работники на гибридном графике – тридцать семь процентов.

Среди удаленных и гибридных сотрудников чаще встречается абсолютная уверенность в доверии руководства: сорок один и сорок процентов соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство россиян предпочитают мужчин на руководящих должностях, однако женщины чаще восхищаются начальницами; около половины граждан России мечтают о путешествии в космос, но большинство из них считают приемлемой стоимостью поездки менее 100 тыс. рублей; большинство опрошенных россиян считают, что количество мигрантов в их регионах превышает разумные пределы, и только 12 процентов оценивают этот показатель как адекватный.