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Россияне назвали мужчин лучшими начальниками
Исследование: 60% россиян считают мужчин лучшими руководителями
В исследовании SuperJob выяснили, что большинство россиян предпочитают мужчин на руководящих должностях, однако женщины больше восхищаются начальницами.
Большинство россиян считают мужчин лучшими начальниками, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опрос SuperJob. В исследовании приняли участие 7 тыс. человек из всех округов страны. Согласно данным, 60% респондентов выбрали мужчин в качестве идеальных руководителей, в то время как женщин на этой позиции видят лишь 19% опрошенных.
Отмечается, что женщины в России чаще, чем мужчины, восхищаются начальницами. 33% россиянок считают женщин лучшими руководителями, в то время как среди мужчин этот показатель составляет только 12%. Примерно 20% опрошенных не имеют четкого мнения по этому вопросу, считая, что профессионализм и адекватность важнее гендера.
Возрастные предпочтения также играют роль в выборе идеального начальника. Молодые специалисты до 24 лет отдают предпочтение руководителям старше 40 лет. Те, кто находится в возрасте от 25 до 35 лет, предпочитают начальников около 43 лет. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет лучше контактируют с управленцами на 5 лет старше, чем они сами. В то время как после 50 лет, люди предпочитают работать с более молодыми руководителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 51% россиян согласны сменить работу ради лучшего соцпакета, а 17% – даже с понижением зарплаты. Согласно опросу Mainsgroup, 21,7% россиян испытывают страх перед первоапрельскими розыгрышами, и 24,3% готовы приобрести страховку от их последствий за 100 рублей. Аналитики сервиса SuperJob отметили снижение числа увольнений сотрудников в России за ненадлежащее поведение на корпоративных мероприятиях с 2011 по 2024 год, в опросе участвовали 1600 экономически активных россиян.