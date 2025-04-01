Россияне признали страх перед первоапрельскими шутками и хотят страховку

Каждый пятый россиянин испытывал страх или дискомфорт из-за первоапрельских шуток

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Газета.Ru, результаты исследования Mainsgroup показывают, что почти половина россиян, которых когда-либо разыгрывали на 1 апреля, испытывают неприятные ощущения, а 21,7% упоминают крайне негативные эмоции. Только 19,8% отмечают, что розыгрыши вызывали положительные чувства.

Любопытно, что негативные эмоции чаще испытывают организаторы шуток: 37,8% из них сообщают о крайне негативных ощущениях. Для объектов розыгрышей эта цифра значительно ниже – 8,2%. Каждый четвертый россиянин принимал участие в розыгрышах: 11,4% как организаторы и 13,5% как жертвы.

Результаты опроса также показывают, что 24,3% участников розыгрышей были бы готовы приобрести страховку от неприятных ситуаций, связанных с первоапрельскими шутками, если бы она стоила до 100 рублей. В Москве доля готовых застраховаться среди организаторов достигает 48,3%. В Красноярске 66,7% участников шуток выразили желание приобрести полис.

Отвечая на вопрос о размере страховой выплаты, треть опрошенных предпочла бы получить до 50 тыс. рублей. Мнения остальных разделились: 21,1% выбрали сумму от 51 до 200 тыс. рублей, 19,7% – от 201 до 500 тыс., и 21% считают, что компенсация должна превышать 500 тыс. рублей.