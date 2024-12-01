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Россияне стали лучше вести себя на корпоративах
Сотрудники в России стали лучше вести себя на корпоративах, увольнения сократились
Аналитики сервиса SuperJob отметили снижение числа увольнений сотрудников в России за ненадлежащее поведение на корпоративных мероприятиях с 2011 по 2024 год. В опросе участвовали 1600 экономически активных россиян.
Как сообщает РИА «Новости», аналитики сервиса SuperJob провели исследование, которое показало, что в России уменьшилось число увольнений сотрудников из-за недостойного поведения на корпоративных мероприятиях. Опрос, в котором участвовали 1600 экономически активных россиян, работающих в организациях, где проводятся корпоративы, сравнил результаты за 2011 и 2024 годы.
В исследовании отмечено, что только пять процентов HR-специалистов сталкивались с увольнениями сотрудников по этой причине. Из них 45 процентов рассказали, что работники уволились по собственной инициативе, остальные указали на решение руководства. В 2011 году о таких случаях сообщали 16 процентов работодателей.
Кроме того, 12 процентов работающих россиян вспомнили аналогичные инциденты: пять процентов указывали на инициативу уволившихся сотрудников, а семь процентов – на решение руководства. Мужчины чаще вспоминали об увольнениях за плохое поведение на корпоративе, например, один работник укусил начальника.
Большинство респондентов (75 процентов) не вспомнили подобных ситуаций. Они считают, что увольнение за поведение на корпоративе не оправдано. Особенно такие случаи наблюдали россияне старше 45 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство работодателей решили премировать своих сотрудников перед Новым годом, несмотря на сложные экономические условия. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что эксперт назвал варианты проведения новогоднего корпоратива в условиях коронавируса, включая онлайн-форматы и мероприятия на свежем воздухе.