Эксперт назвал варианты проведения новогоднего корпоратива в условиях коронавируса

Несмотря на запрет ресторанам и общественным заведениям работать в ночное время, крупные новогодние корпоративы и вечеринки вполне реально будет провести на открытых площадках, либо в режиме онлайн, рассказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании Moscow Event Роман Яковлев.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в стране мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные ограничительные меры. Так, например, с 13 ноября этого года до 15 января следующего запрещено обслуживание клиентов в заведениях общественного питания и развлекательных клубах с 11 вечера до 6 утра. Таким образам многие жители столицы не смогут по традиции отпраздновать Новый год в ресторане или любимом кафе.

«Если говорить честно, то 95% офлайн мероприятий отменились. Остались некоторые корпоративы, которые можно проводить с заполняемостью площадки до 25%. Но как вариант, можно провести мероприятие, в том числе и новогодний корпоратив или вечеринку, на открытом воздухе – этого никто не запрещал. Второй способ, в котором нет вообще никаких ограничений – онлайн-формат, мы это уже практикуем с марта и так у нас проходят 90% всех мероприятий», – говорит Яковлев.

Согласно первому способу, продолжает эксперт, никаких нарушений не будет, поскольку сам мэр столицы в четверг уточнял, что москвичам «никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь».

«То есть, как вариант, можно будет арендовать площадку на открытом воздухе, например, каток, территория которого составляет, допустим, 5 гектаров. То есть если мы берем 25% заполняемости, то примерно 500 человек можно будет там разместить. Зрителей нет, поэтому под массовое мероприятие не подходит, тем более, каток открытый, расположен на свежем воздухе, дистанция соблюдена, антисептики будут поставлены. Соответственно, это как один выход из ситуации – мероприятие на катке», – предлагает эксперт.

Он также рассказывает, что компания ежедневно устраивает онлайн-мероприятия и они действительно пользуются спросом. Причем все различного формата. Есть сочетание офлайн и онлайн форматов, когда, например, снимается студия, где выступают спикеры или руководители компании, а все остальные уже из дома заходят на сайт, где есть видеоплеер, чат и так далее. Люди общаются, слушают, отдыхают.

«Исключительно онлайн-формат выглядит похожим образом, только мы здесь уже доставляем еду сотрудникам домой. То есть они едят, выпивают, общаются из дома. Также есть онлайн-формат с точки зрения выставок, рекрутинга, IT-специалистов, хантинга и так далее, которые ранее проводились только офлайн. Теперь, этим занимаемся мы: например, чтобы подобрать компании сотрудника, мы разрабатываем различные игры, квизы, чтобы узнать его скил, затем, когда специалист выбран, мы передаем его в HR-отдел», – заключил Яковлев.

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