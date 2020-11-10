В Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19 на два месяца

Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение с 13 ноября до 15 января 2021 года, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца – до 15 января 2021 года», – сообщается на сайте мэра.

Согласно введенным ограничениям, студенты вузов и колледжей Москвы переходят на дистанционную форму обучения. Правительство также рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.

Также школьникам и студентам рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. Отмечается, что транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.

В заведениях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

Также согласно нововведениям, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение массовых спортивных мероприятий разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и московским Управлением Роспотребнадзора.

Кроме того, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Это правило касается и работы детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров и комнат в ТРЦ, уголков в заведениях общепита.

«По опыту предыдущих месяцев пандемии вы знаете, что правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости. Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца – до 15 января 2021 года», – отметил Собянин.

По его словам, это необходимо, чтобы избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий в канун новогодних праздников.

Ранее Собянин заявил, что стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Москве пока не произошло даже после введения дистанционного обучения.

За минувшие сутки в России выявили 20 977 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5902 человек.