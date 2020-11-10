В России за сутки выявили 21 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 20 977 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5902, Санкт-Петербурге – 1485, Московской области – 685.

Всего в стране выявлено 1 млн 817 тыс. 109 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 350 тыс. 741, из них 15 600 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 368 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 31 161 человек.

Накануне, 9 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 798. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 821.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.