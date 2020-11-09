В России за сутки выявили 21,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6897, Санкт-Петербурге – 1403, Московской области – 660.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 793 человека.

Накануне, 8 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 498. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1300.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.