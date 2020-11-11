Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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    Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

    Ситуация с COVID-19 в стране заставила задуматься об изменении продолжительности новогодних праздников в 2021 году    11 ноября 2020, 21:55
    Фото: Геодакян Артем/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Бурные новогодние гуляния, которыми в последние годы славилась столица России, отменены. Виной всему борьба с пандемией коронавируса. А кроме того, многие поставили под вопрос судьбу и длительность одного из важнейших символов российского Нового года - длительных выходных. Что предлагается на этот счет и как эти предложения оценивают специалисты?

    В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице массовые мероприятия проводиться не будут, «включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия». О том, что массовые новогодние вечеринки, рождественские гуляния и ярмарки, скорее всего, придется отменить, ранее также сообщал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Таким образом, судя по всему, руководители ключевых регионов страны отреагировали на дискуссии о судьбе новогодних праздников в связи с пандемией. Так, директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров предложил сократить десятидневные новогодние каникулы, поскольку из-за обязательной самоизоляции весной 2020 года страна понесла значительные финансовые убытки. Длительные каникулы только усугубят экономическую ситуацию. «Учитывая, что в этом году весной из-за пандемии был долгий период нерабочих дней, не лишено логики предложение подсократить новогодние каникулы», – заявил Назаров газете ВЗГЛЯД.

    Дискуссия о судьбе новогодних выходных оказалась эмоциональной. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок сообщила газете ВЗГЛЯД, что, по ее мнению, потеряла Россия что-то или нет – «праздничными днями уже не нагнать тот темп, изменения в экономике, которые понесла наша страна и другие государства мира за 2020 год».

    Раскритиковал идею сокращения новогодных выходных и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он считает, что россиянам нужен отдых от тяжелого 2020 года. «Люди устали от этих запретов, антикризисных мер, пандемии и прочего. Давайте им дадим возможность в новогоднюю неделю спокойно расслабиться в кругу семьи и друзей», – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь, партия «Коммунисты России» предложила правительству наоборот и вовсе продлить в следующем году новогодние каникулы до 24 января с сохранением заработной платы. Коммунисты полагают, что длительное празднование - и, видимо, нахождение людей дома - позволит сдержать распространение коронавируса. Соответствующее предложение было направлено от лица председателя ЦК фракции Максима Сурайкина.

    Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с «Пятым каналом» заявил, что никакую эпидемиологическую ситуацию такое решение не улучшит. «Всю страну закрывать – это безграмотно, провокационно и наносит огромный ущерб здоровью и экономике!» – сказал депутат. По его мнению, данная инициатива – это «политическое заявление для привлечения внимания».

    Врача полностью поддержала Наталья Починок. Она заявил газете ВЗГЛЯД, что ситуация с COVID-19 по всей стране разная, поэтому продлевать новогодние каникулы также нецелесообразно. «Ограничительные меры, связанные с пандемией, во всех регионах разные. В каких-то городах принимаются серьезные меры как, например, в Москве и Московской области, где до 15 января введен ряд ограничений. Таковых на данный момент достаточно», – уверена эксперт. По мнению члена ОП, новогодние каникулы стоит оставить традиционными.

    Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже принял решение ввести в столице России дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Так, с 13 ноября текущего года до 15 января следующего в Москве будет запрещено обслуживание клиентов в заведениях общественного питания, развлекательных клубах и так далее с 11 вечера до 6 утра, все студенты вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, школьникам посоветовали вести домашний режим и так далее. 

    Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в свою очередь объяснил, что продление новогодних каникул также не выгодно России из экономических соображений. «Продлять каникулы до 24 января означает не работать весь январь, а это одна двенадцатая бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики. Это непосильно», – передает слова сенатора РИА «Новости».

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД он сообщил, что правительство Москвы не намеревается сокращать новогодние праздники, отметив, что у него попросту нет такой возможности, поскольку эти даты установлены федеральными документами. Он отметил, что «в такой непростой период нужно суметь не лишить граждан дохода, но и, самое главное, минимизировать риски для здоровья людей».

    Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов сообщил газете ВЗГЛЯД, что весной в России были введены нерабочие дни «не для забавы», а потому что тогда данные меры казались необходимыми из-за распространения инфекции. При этом они оказались весьма ощутимыми для бюджета государства, что в нынешней ситуации заявлять, что можно было бы сделать еще больше выходных дней, по его мнению, несерьезно. Он подчеркивает, что если эпидемиологическая ситуация будет очень острая и тяжелая, то вне зависимости от новогодних и каких-либо других каникул объявят нерабочие дни.

    «Это не принимается под какие-то праздники и так далее, а принимается в соответствии с опасностью. А высказывать подобного рода инициативы и играться такими вещами – неприлично, ведь весной принималось решение только для того, чтобы сохранить здоровье наших граждан. Сейчас, все-таки, ситуация немного другая, и если подобные меры и будут еще раз приняты, то только в очень экстренной ситуации», – резюмировал депутат.

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал в новогодние праздники сократить контакты с окружающими людьми и провести их с семьей, дабы минимизировать контакты.

    Пользователи Сети разделились в вопросе о предположительном продлении каникул. Одни утверждают, что если в данный период будет сохранена заработная плата, то они с удовольствием останутся дома. Другие пишут, что за традиционные 10 новогодних дней отдыха успевают соскучиться по работе, поэтому лишние две недели им точно не нужны. Так, один из пользователей написал: «Если продлят новогодние каникулы, от алкоголя больше умрут, чем от коронавируса».

    А заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею партийцев продлить зимние каникулы демагогической, поскольку сейчас просто невозможно точно спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране после января 2021 года, сообщают РИА «Новости».


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