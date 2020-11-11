Собянин заявил, что осенне-весенняя история с пандемией будет последней

Эпидемия – это проходящая история, осенне-весенняя ситуация с пандемией коронавируса будет последней из критических, сообщил Москвы Сергей Собянин

«Это проходящая история, вся эта пандемия, эпидемия – это проходящая история, даже не лет, а месяцев. Я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем (...) Теперь мы понимаем, что эта осенне-весенняя история, скорее всего, будет последней из критических», — сообщил Собянин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», передает РИА «Новости».

Мэр Москвы напомнил, что сейчас на выходе находится ряд вакцин от коронавируса, некоторые из них уже изготавливаются в промышленных масштабах.

«Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост – рост заболеваемости, рост госпитализации. И во всех странах вводятся один за другим все более и более жесткие меры. Конечно, это не внушает оптимизма», – отметил Собянин.

Он также подчеркнул, что у Москвы нет ни одного аргумента для изменения стратегии в городе в связи с ситуацией с распространением коронавируса. По его словам, когда ситуация с коронавирусом улучшится, экономика начнёт быстро восстанавливаться.

Собянин отметил, что «огромные потоки туристического бизнеса схлопнулись» из-за ситуации с коронавирусом. «Сегодня мы имеем минус 60% по гостиничному сектору и по туристическому сектору, и все, что с ним связано», – сказал он.

Кроме того, мэр Москвы заявил, что естественный иммунитет к COVID-19 есть уже у миллионов человек.

В Москве зафиксировано 481068 случаев коронавируса, 346889 вирус-положительных пациентов выздоровели, умерли 7502 человека

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.