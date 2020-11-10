Новогодние каникулы из-за отмены праздничных мероприятий предложили сократить

Идея урезать новогодние каникулы не лишена логики, особенно с учетом отмены из-за угрозы коронавируса всех массовых культурных и развлекательных мероприятий. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД экономист Владимир Назаров. Так он прокомментировал решение московских властей ограничить работу общепита и отменить рождественские базары.

«В идее урезать или вообще отменить новогодние каникулы в связи с пандемией коронавируса есть своя логика. У нас сейчас идет подъем заболеваемости», – подчеркнул директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров.

Собеседник напомнил, что власти Москвы и Подмосковьяпланируют ограничить традиционные новогодние и рождественские гуляния и мероприятия. Напомним, во вторник источники в столичном правительстве сообщили – новогодние фестивали и рождественские ярмарки будут отменены из-за распространения COVID-19. «Эти меры должны поспособствовать предотвращению роста случаев коронавируса в столице в Новый год и после него», – отметил Назаров.

«Кроме того, учитывая, что в этом году весной из-за пандемии был долгий период нерабочих дней, не лишено логики предложение подсократить новогодние каникулы», – считает эксперт. По его мнению, такое решение могло бы привести к определенному, пусть и краткосрочному росту экономических показателей. «В долгой перспективе это не скажется на экономическом росте, но сейчас у нас, действительно, конъюнктурный спад ВВП, вызванный нерабочими днями. Поэтому, может быть, для его преодоления такая временная мера как ограничение или отмена рождественских каникул была бы оправдана», – полагает экономист.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР, в свою очередь, раскритиковал предложение сократить новогодние праздники. «Людям нужен отдых от тяжелого 2020 года. Люди устали от этих запретов, антикризисных мер, пандемии и прочего. Давайте им дадим возможность в новогоднюю неделю спокойно расслабиться в кругу семьи и друзей», – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД.

«Большинство россиян вовсе не проводит новогоднюю неделю в обнимку с бутылкой водки, как ошибочно полагают некоторые. Значительная часть населения в этот период не ездит на отдых за границу, не катается на горнолыжных курортах. Единственная возможность отдыха для них в это время – проводить время с родными и близкими», – подчеркнул Лебедев.

Добавим, что во вторник глава руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил – в новогоднюю ночь в Москве не будут работать рестораны. Это часть ограничений, о которых в это же день оповестил мэр Сергей Собянин. В частности, кафе и других заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей ночью. Ограничения введены до 15 января. О том, что массовые новогодние вечеринки, рождественские гуляния и ярмарки, скорее всего, придется отменить, во вторник сообщил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.