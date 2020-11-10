Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь

Все рестораны в новогоднюю ночь в Москве работать не будут, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала «Россия 24».

«Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану 31 декабря, но, к сожалению, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все», – цитирует РИА «Новости» Немерюка

Он уточнил, что культурная программа, которая в новогоднюю ночь проходила в этих заведениях, в этом году проводиться не будет.

«Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, но а в целом отметить Новый год можно будет и 31-го (декабря), и 1-го (января), и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени», – добавил Немерюк.

Он отметил, что речи о полном локдауне ресторанного бизнеса в Москве пока не идет. Немерюк также сообщил, что меры поддержки кинотеатров и театров из-за ограничений по коронавирусу вводить не планируется.

«Пока я думаю, что нет. В любом случае театры сейчас смотрят свой репертуар и рассчитывают, как они будут обеспечивать 25%-ное количество посетителей. А с кинотеатрами ситуация похожая, они уже продают билеты с ограничениями, с четко понятной рассадкой по залу», – подчеркнул он.

По его словам, власти столицы решили ограничить работу заведений в ночное время для сокращения количества потенциальных контактов москвичей с заболевшими коронавирусом, так как в таких заведениях шумно, и посетители сидят достаточно близко друг от друга, чтобы слышать друг друга. «Львиная доля предприятий общественного питания Москвы в основном обслуживает посетителей именно до 23.00, и только небольшая часть – из 13 тыс. заведений общепита около 500 – работает именно в ночное время, в режиме ночных клубов, баров, дискотек», – приводит ТАСС слова Немерюка.

Ранее сообщалось, что новогодние гуляния, фестивали и рождественские ярмарки в этом году в Москве будут отменены из-за ситуации с коронавирусом.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также Немерюк сообщил, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф.