Стало известно об отмене новогодних гуляний и ярмарок в Москве

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно, по сути, является практически полной капитуляцией Еревана. Капитуляцией, вина за которую лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
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Кто победит на выборах президента США?
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    Стало известно об отмене новогодних гуляний и ярмарок в Москве

       10 ноября 2020, 15:59
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Новогодние гуляния, фестивали и рождественские ярмарки в этом году в Москве будут отменены из-за ситуации с коронавирусом, сообщили два источника в столичном правительстве.

    Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

    Отметим, что в прошлом году в Москве проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», работали порядка 40 различных площадок, главные праздничные мероприятия проходили на Манежной и Красной площадях. При этом прошлогодний новогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн человек.

    10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.

    В прошлом году в новогодних гуляниях в столице участвовали 2,7 млн человек.


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