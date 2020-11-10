Стало известно об отмене новогодних гуляний и ярмарок в Москве

Новогодние гуляния, фестивали и рождественские ярмарки в этом году в Москве будут отменены из-за ситуации с коронавирусом, сообщили два источника в столичном правительстве.

Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Отметим, что в прошлом году в Москве проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», работали порядка 40 различных площадок, главные праздничные мероприятия проходили на Манежной и Красной площадях. При этом прошлогодний новогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в праздничных гуляниях приняли участие более 26 млн человек.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.

В прошлом году в новогодних гуляниях в столице участвовали 2,7 млн человек.