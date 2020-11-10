В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 73 вирус-положительных пациента, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них был «подтвержден диагноз пневмония». В городе зафиксировано 481068 случаев коронавируса, 346889 вирус-положительных пациентов выздоровели, умерли 7502 человека (днем ранее сообщалось, что за сутки в городе умерли 68 пациентов с коронавирусом), передает ТАСС.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.