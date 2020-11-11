Собянин заявил об отмене новогодних мероприятий в Москве

В Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

«До Нового года еще далеко, около полутора месяцев, но, тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, в этом году проводиться не будут. Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия. Чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия, а потом скажут, что все аннулируем», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что принятые столичными властями ограничения в нынешней ситуации являются необходимым минимумом. «Мы видим, что последние несколько дней, больше недели идет рост заболеваемости, рост нагрузки на коечную, медицинскую систему. (...) Мы должны прогнозировать, идти на шаг вперед и прогнозировать, что будет завтра, через неделю, через две недели, как минимум через три. Исходя из этого, посоветовавшись с федеральным оперативным штабом, с Роспотребнадзором, мы это решение приняли (введение ограничительных мер до 15 января). Это минимальные ограничения, которые возможны в этой ситуации», – сказал мэр.

При этом, по словам градоначальника, московская медицина справляется с коронавирусом на сегодняшний день. «Да, абсолютно справляются. Более того, объем плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения», – пояснил Собянин, уточнив, что в госпиталях для пациентов с коронавирусом есть практически 50% запаса прочности.

«Система в настоящий момент работает устойчиво, но мы должны смотреть, что будет завтра», – сказал мэр столицы. По словам Собянина, коронавирусную инфекцию перенесли уже 2,5-3 млн москвичей.

Он добавил, что городские власти намерены обсудить меры поддержки для малого и среднего бизнеса. «На сегодняшний день торговля и услуги по сравнению с прошлым годом снизились на 3-3,5%, небольшой объем. Но при этом надо понимать, что есть сектора [экономики], где снижение значительно больше - общепит, гостиницы, торговые центры, розничная торговля. Там снижение достаточно большое. Конечно, COVID-19 набрал для экономики серьезные минусы, сегодняшняя ситуация не улучшает эти показатели. Мы вводили серьезные меры поддержки в предыдущие периоды, будем думать, как сейчас поддержать бизнес», – заключил мэр Москвы.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Сообщалось также, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки.