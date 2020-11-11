В Москве отменили фестиваль «Путешествие в Рождество»

Ежегодный новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве в 2020 году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

Отмечается, что власти не планируют ограничивать количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве.

«Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Сегодня гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры», – говорится в сообщении.

Также не планируется штрафовать школьников и студентов, переведенных на дистанционное обучение, если они будут свободно передвигаться по улице, на транспорте или в ТЦ.

В оперштабе отметили, что работа открытых ледовых катков сохраняется в обычном объеме. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.

Большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького также будут работать с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.