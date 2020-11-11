В Совфеде отреагировали на идею сократить новогодние праздники

«В такой непростой период нужно суметь не лишить граждан дохода, но и, самое главное, минимизировать риски для здоровья людей», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Валерий Рязанский. Так он прокомментировал инициативу правительства Москвы сократить массовые мероприятия в период новогодних праздников и дискуссию о необходимости сократить праздничные дни в 2021 году.

«Правительство Москвы не планирует сокращать новогодние праздничные дни, у него просто нет такой возможности – эти даты установлены федеральными документами. Речь идет о том, чтобы сократить или преобразовать мероприятия с участием большого количества людей – детские елки, концерты, ярмарки», – объяснил член комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что для властей города это станет «непростой управленческой задачей». «Если руководство предпочтет сохранить экономический потенциал Москвы во время новогодних праздников, то есть разрешит работу ресторанов, баров, ярмарок – это даст такую нагрузку на медицинские учреждения, с которой здравоохранение просто не справится», – уверен собеседник.

«Поэтому в такой непростой период нужно суметь не лишить граждан дохода, но и, самое главное, минимизировать риски для здоровья людей», – заключил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что власти Москвы рассматривают возможность ограничить традиционные новогодние и рождественские ярмарки из-за распространения COVID-19. По мнению экономиста Владимира Назарова, «эта идея не лишена логики и поспособствует предотвращению роста случаев коронавируса в столице в Новый год и после него».

При этом Назаров поддержал идею сократить и количество праздничных дней в январе 2021 года. «Кроме того, учитывая, что в этом году весной из-за пандемии был долгий период нерабочих дней, не лишено логики предложение подсократить новогодние каникулы», – считает он.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР, в свою очередь, раскритиковал предложение сократить новогодние праздники. «Людям нужен отдых от тяжелого 2020 года. Люди устали от этих запретов, антикризисных мер, пандемии и прочего. Давайте им дадим возможность в новогоднюю неделю спокойно расслабиться в кругу семьи и друзей», – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД.

«Большинство россиян вовсе не проводит новогоднюю неделю в обнимку с бутылкой водки, как ошибочно полагают некоторые. Значительная часть населения в этот период не ездит на отдых за границу, не катается на горнолыжных курортах. Единственная возможность отдыха для них в это время – проводить время с родными и близкими», – подчеркнул Лебедев.

Во вторник глава руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил: в новогоднюю ночь в Москве не будут работать рестораны. Это часть ограничений, о которых в это же день оповестил мэр Сергей Собянин. В частности, кафе и других заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей ночью. Ограничения введены до 15 января.

О том, что массовые новогодние вечеринки, рождественские гуляния и ярмарки, скорее всего, придется отменить, во вторник сообщил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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