Эксперт раскритиковала идею левых продлить новогодние праздники до 24 января

Новогодние праздники в 2021 году не следует продлевать на две недели, поскольку это не поможет в борьбе с пандемией коронавируса – у каждого региона и так есть свои ограничения, предотвращающие распространение инфекции, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя соответствующую инициативу.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить в следующем году новогодние праздники до 24 января с сохранением зарплаты.

«На мой взгляд, каникулы нужно оставить такими, какие они есть сейчас, потому что ограничительные меры, связанные с пандемией, во всех регионах разные. В каких-то городах принимаются серьезные меры как, например, в Москве и Московской области, где до 15 января введено ряд ограничений и в образовательных организациях, и в целом. Таковых на данный момент достаточно», – говорит Починок.

Она обратила внимание на то, что в других регионах ситуация с коронавирусом обстоит куда лучше, поэтому им и не нужны такие же меры, как в столице. При этом новогодние праздники объявляются по стране в целом, поэтому нецелесообразно из-за Москвы не позволять работать и гражданам других субъектов.

Ранее директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров напротив предложил сократить десятидневные новогодние каникулы, поскольку из-за пандемии коронавируса страна понесла значительные убытки.

«Сокращать новогодние праздники тоже не считаю нужным, потому что потеряли мы что-то или не потеряли – праздничными днями уже не нагнать тот темп, изменения в экономике, которые понесла наша страна и другие государства мира за 2020 год. Решение уже принято, оно обсуждалось, что каникулы все-таки будут традиционными и их менять не нужно. Соответственно, ни продлевать, ни сокращать не нужно», – подытожила Починок.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский инициативу партийцев тоже не поддержал, объяснив газете ВЗГЛЯД, что это сильно отразится на экономике страны.