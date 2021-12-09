Большинство работодателей решили премировать сотрудников перед Новым годом

Перед новогодними праздниками около 65% работодателей планируют премировать своих сотрудников, при этом 29% будут выплачивать премии только некоторым работникам, такие данные показал опрос сервиса Работа.ру.

«36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в их компаниях будут выплачивать премии по итогам 2021 года всем сотрудникам. Еще 29% респондентов рассказали, что в их компаниях премии выплатят только части сотрудников, а 35% участников исследования ответили, что отказались от выплаты премий в этом году», – цитирует сообщение сервиса ТАСС.

Кроме того, в 2022 году 67% опрошенных компаний намерены повысить зарплату работникам: из них большинство (80%) планируют повысить зарплаты на 10%, 12% – на 20%, почти на треть увеличат зарплаты 3% работодателей, на 40% – 2%. Поднять оклад в 1,5 раза и выше планируют только 3% опрошенных представителей компаний.

Большинство компаний, которые не будут премировать сотрудников (42%), пока находятся на стадии восстановления после последствий пандемии. Еще 15% не считают правильным выплачивать новогодние премии, а 14% отказались от денежных премий в пользу подарков для персонала.

7% опрошенных работодателей заявили, что в этом году сотрудники не показали результатов работы, достойных премий, а 2% респондентов отметили, что решили не выплачивать премии, но провести новогодний корпоратив.

Опрос проводился в декабре 2021 года, в нем приняли участие более 1 тыс. представителей компаний из всех регионов России.

Между тем в 2022 году повышения зарплаты ждут 55% россиян, 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% – адекватное руководство, говорится в результатах опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

Больше всего повышения зарплаты ждут россияне в возрасте 35-44 лет, а также с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно).

Также 26% респондентов ждут карьерного роста, 19% – новых и интересных задач, 16% – улучшения условий труда, 15% – изменения системы мотивации. 9% –признания своих заслуг, 6% – снижения нагрузки, а 4% – улучшения отношений с коллегами. 8% не надеются на изменения в работе в следующем году.

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