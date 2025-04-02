Россияне готовы сменить работу ради соцпакета

Более половины россиян готовы сменить работу ради расширенного соцпакета

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах жизнь», показало, что 51% россиян готовы сменить место работы ради получения расширенного социального пакета от работодателя. Причем 34% респондентов согласны на это при условии повышения зарплаты, а 17% – даже с понижением дохода.

Заместитель генерального директора компании Наталья Белова отметила: «Согласно данным нашего исследования, решиться на смену работы ради привлекательных корпоративных привилегий готовы 51% россиян: 34% согласятся перейти в другую организацию при условии более широкого списка опций соцпакета и повышения заработной платы, 17% россиян предпочтут уйти к работодателю с интересными для них опциями даже при условии более низкого дохода».

Более половины опрошенных (58%) выражают полное или частичное удовлетворение текущими соцпакетами. Среди наиболее желаемых льгот россияне указали компенсацию аренды жилья и услуг ЖКХ (23%), оплату проезда до работы и обратно (18%), а также путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории (9%).

Репрезентативный опрос был проведен в марте 2025 года среди 2 537 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос Mainsgroup показал, что 21,7% россиян испытывают страх перед первоапрельскими розыгрышами, а 24,3% готовы приобрести страховку от их последствий за 100 рублей.

Большинство россиян в 2025 году столкнулись с ростом нестандартных статей расходов, включая траты на зоопсихологов, коучей и курсы по гаданию, такие данные показал опрос финансового маркетплейса.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, что 40% россиян по-прежнему сталкиваются с трудностями при смене мобильного оператора с сохранением номера, несмотря на закон, устанавливающий срок перехода в восемь дней.