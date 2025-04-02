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Россияне готовы сменить работу ради соцпакета
Более половины россиян готовы сменить работу ради расширенного соцпакета
Согласно опросу, 51% россиян согласны сменить работу ради лучшего соцпакета, 17% – даже с понижением зарплаты.
Как передает ТАСС, исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах жизнь», показало, что 51% россиян готовы сменить место работы ради получения расширенного социального пакета от работодателя. Причем 34% респондентов согласны на это при условии повышения зарплаты, а 17% – даже с понижением дохода.
Заместитель генерального директора компании Наталья Белова отметила: «Согласно данным нашего исследования, решиться на смену работы ради привлекательных корпоративных привилегий готовы 51% россиян: 34% согласятся перейти в другую организацию при условии более широкого списка опций соцпакета и повышения заработной платы, 17% россиян предпочтут уйти к работодателю с интересными для них опциями даже при условии более низкого дохода».
Более половины опрошенных (58%) выражают полное или частичное удовлетворение текущими соцпакетами. Среди наиболее желаемых льгот россияне указали компенсацию аренды жилья и услуг ЖКХ (23%), оплату проезда до работы и обратно (18%), а также путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории (9%).
Репрезентативный опрос был проведен в марте 2025 года среди 2 537 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.
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