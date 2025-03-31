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Россияне начали больше тратить на зоопсихологов
Большинство россиян в 2025 году столкнулись с ростом нестандартных статей расходов, включая траты на зоопсихологов, коучей и курсы по гаданию, такие результаты показал опрос финансового маркетплейса.
Исследование показало, что 65% россиян в 2025 году заметили увеличение нестандартных расходов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на материалы опроса «Выберу.ру».
Среди необычных трат 24% респондентов отметили увеличение расходов на зоопсихологов и путешествия для животных.
Также 23% опрошенных сообщили о растущих расходах на услуги коучей и карьерных консультантов, а 16% начали тратить больше на уникальные хобби и курсы, включая обучение колдовству и гаданию. Другая группа респондентов, также в 16%, увеличила расходы на карты Таро.
Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что интерес к нестандартным покупкам растет в условиях макроэкономической турбулентности и роста средних зарплат, что оставляет людям средства для экспериментов после удовлетворения основных потребностей.
Исследование показало, что женщины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в западной части России, чаще всего сообщают о таких расходах. В то же время мужчины от 40 до 50 лет, проживающие на Дальнем Востоке, тратят больше всего на нестандартные покупки.
В опросе участвовали 3 тыс. человек.
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