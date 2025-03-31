Россияне начали больше тратить на зоопсихологов

Tекст: Алексей Дегтярев

Исследование показало, что 65% россиян в 2025 году заметили увеличение нестандартных расходов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на материалы опроса «Выберу.ру».

Среди необычных трат 24% респондентов отметили увеличение расходов на зоопсихологов и путешествия для животных.

Также 23% опрошенных сообщили о растущих расходах на услуги коучей и карьерных консультантов, а 16% начали тратить больше на уникальные хобби и курсы, включая обучение колдовству и гаданию. Другая группа респондентов, также в 16%, увеличила расходы на карты Таро.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что интерес к нестандартным покупкам растет в условиях макроэкономической турбулентности и роста средних зарплат, что оставляет людям средства для экспериментов после удовлетворения основных потребностей.

Исследование показало, что женщины в возрасте от 35 до 40 лет, проживающие в западной части России, чаще всего сообщают о таких расходах. В то же время мужчины от 40 до 50 лет, проживающие на Дальнем Востоке, тратят больше всего на нестандартные покупки.

В опросе участвовали 3 тыс. человек.

Ранее 16-летняя школьница из Москвы заплатила онлайн-гадалке почти 4 млн рублей, чтобы снять «порчу», якобы мешающую успешно сдать ЕГЭ.