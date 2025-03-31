Московская школьница отдала гадалке миллионы за «сдачу ЕГЭ»

Московская школьница отдала почти 4 млн гадалке, чтобы избавиться от «порчи на ЕГЭ»

Tекст: Вера Басилая

Ученица одной из московских школ стала жертвой мошенничества, передав онлайн-гадалке почти четыре миллиона рублей, сообщает канал «360».

Девушка обратилась к гадалке в Telegram, желая узнать свои шансы на поступление в университет. В ответ гадалка уверила ее в том, что на школьницу наведена порча, и предложила провести ритуалы для избавления от нее.

Родители школьницы, которые откладывали деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры для дочери, обнаружили исчезновение средств. На счету находились 1,1 млн рублей, 10 тыс. долларов и 16 тыс. евро. Они собирались использовать эти деньги для сделки с недвижимостью.

После перевода всех средств гадалке, она удалила переписку и перестала выходить на связь с девочкой. Родители, обнаружив пропажу средств, обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее российская фигуристка Аделина Сотникова якобы отдала 2 млн рублей гадалке, чтобы вернуть любовь хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.

Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что 38-летний житель Краснодарского края обманывал женщину из Наро-Фоминска, убедив ее в наличии порчи и получив за «снятие проклятия» почти 4 млн рублей.