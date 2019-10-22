Выяснилось, зачем фигуристка Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей

Российская фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке, чтобы вернуть любовь хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева, сообщили СМИ.

Как пишет «Комсомольская правда», фигуристка все лето тайно встречалась с игроком казанской команды. Спортсмены не афишировали свой роман.

Отметим, что Сотникова регулярно появляется на домашних матчах «Ак Барса». Так, например, 2 октября фигуристка присутствовала на матче казанского клуба с питерским СКА.

Напомним, ранее в октябре сообщалось, что в Москве «ясновидящая» обманула местную жительницу на 2 млн рублей, СМИ утверждали, что жертвой оказалась российская фигуристка Аделина Сотникова.

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