Фигуристку Сотникову назвали жертвой «экстрасенса»

В Москве «ясновидящая» обманула местную жительницу на 2 млн рублей, СМИ утверждают, что жертвой оказалась российская фигуристка Аделина Сотникова.

Девушка попросила «экстрасенса» в Instagram помочь в решении проблем личного характера, пишет «Лайф» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

С 21 по 30 сентября фигуристка перевела мошеннице по имени Ольга 2 млн рублей. После получения денег «ясновидящая» перестала выходить на связь. Сотникова рассказала о произошедшем полиции.

В пресс-службе ГУМВД Москвы подтвердили, что в правоохранительные органы действительно обращались с подобным заявлением.

«Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться», – цитирует пресс-службу РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что жертва перечислила мошеннице по имени Ольга 2 млн рублей.

Аделина Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Сотникова – двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.

В 2015 году в Москве разоблачили группу «экстрасенсов», которая обманом «заработала» 10 млн рублей.