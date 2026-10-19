Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

Tекст: Денис Тельманов

Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.