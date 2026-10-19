Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии
Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии
Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.
Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.
По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.
Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.
Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.
В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.
Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.