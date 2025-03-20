ВЦИОМ: 40% россиян по-прежнему остаются в «мобильном рабстве»

Tекст: Дарья Григоренко

ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали, что 40% россиян остаются в «мобильном рабстве». Это происходит из-за того, что операторы связи препятствуют смене оператора, навязывая свои услуги и требуя визита в офис, передает ТАСС.

Особенно усложняется переход с сохранением номера от одного из операторов «большой четверки» к банковским операторам. Основным барьером является длительность процедуры, хотя закон ограничивает ее восемью днями. В трети случаев переход занимает больше времени.

Дополнительные сложности включают требование личного визита в офис, ошибки в персональных данных и начисление дополнительных плат или штрафов. Исследование выявило, что многие россияне недовольны длительностью процедуры, и 59% из них считают, что она должна занимать не более двух дней.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 27 февраля 2025 года и охватил 2 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность результатов составляет 3,1% при вероятности в 95%, говорится в сообщении.