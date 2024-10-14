Опрос: 80% россиян сочли слишком большим количество мигрантов в России

Tекст: Вера Басилая

Большинство россиян, участвовавших в опросе, проведенном специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выразили мнение, что количество мигрантов в их регионах слишком велико. По данным исследования, проведенного в сентябре 2024 года, 80% респондентов высказались против большого наплыва трудовых мигрантов, что на 21 процентный пункт выше по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего такие ответы давали респонденты, работающие в транспорте и логистике (92%), автобизнесе (91%), безопасности (89%) и строительстве (85%). В опросе участвовали около 3 тыс. человек. Около 12% опрошенных считают количество трудовых мигрантов адекватным, а 4% полагают, что их могло бы быть и больше. Ответившие так респонденты в основном работают в IT, маркетинге, розничной торговле, туризме, общепите и добыче сырья, пишет РБК.

Большинство опрошенных считают, что мигрантов нанимают на рабочие места, которые не подходят для местных жителей. Это мнение поддерживают 58% респондентов, а 59% утверждают, что труд иностранных работников обходится работодателям дешевле. Половина участников опроса уверены, что мигрантам сложнее защитить свои права в России, что делает их более выгодными для найма.

Почти две трети респондентов (62%) считают, что трудовая миграция приносит вред российским регионам, в то время как только 13% видят в этом пользу. Кроме того, 56% полагают, что мигранты занимают рабочие места, на которые могли бы претендовать местные жители, но готовы их занять лишь 39% россиян, тогда как 28% не готовы к этому.

Ранее крупный бизнес указал на сложности в найме мигрантов, включая неспособность более 37% кандидатов сдать экзамен по русскому языку.

Между тем в России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, что лишит их возможности пользоваться рядом государственных и частных услуг, таких как банки и регистрация браков.

В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания.

В Ленобласти иностранным гражданам запретили работать водителями такси и арендованных автомобилей по решению губернатора региона по инициативе прокуратуры.

