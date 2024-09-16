Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.3 комментария
В Подмосковье мигрантам предложили запретить работать в сфере питания и обслуживания
В Подмосковье предложили ограничить работу мигрантов в ряде сфер
Зампред правительства региона выступила с инициативой ограничить доступ мигрантов к работе в сфере питания, здравоохранения и образования.
«Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением», – пояснила Масленкина, передает РИА «Новости». По ее словам, ограничить доступ мигрантов следует к работе в сфере уличного питания, здравоохранения, образования, а также в сфере социальных услуг.
Кроме того, она предложила ввести полный запрет на работу мигрантов по патентам в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Масленкина напомнила, что в 22 регионах России действует полный запрет на работу мигрантов по патенту.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов надо заставить учить русский язык.