Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.17 комментариев
Медведев: Детей мигрантов надо заставить учить русский язык
Учащиеся в российских школах дети мигрантов должны выучить русский язык, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски», – сказал Медведев ТАСС.
Он добавил, что процесс должен происходить постепенно, но тех, то не учит язык, следует не пускать в учебные учреждения.
Медведев также предложил запретить мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, привозить свои семьи.
В прошлом году зампред СБ России Медведев сообщал, что доля учеников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10–20% в российских школах. Также он заявлял, что приехавшие в Россию иностранцы должны жить по российским нормам.