В России решили запретить нелегальным мигрантам пользоваться банками и жениться

В России решили создать реестр для ограничения услуг нелегальным мигрантам

Tекст: Елизавета Шишкова

После включения в этот реестр таким гражданам будет отказано в управлении транспортными средствами, использовании банковских услуг, регистрации собственности и заключении браков. Также невозможно будет оформить детей в детские сады и школы, передает «Коммерсант».

Горовой отметил, что одной из ключевых задач проекта является развитие межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими указанные услуги. Это позволит предотвратить использование таких услуг нелегальными мигрантами.

Заместитель министра также выразил надежду на содействие Минцифры России и поддержку со стороны технических служб органов внутренних дел, что позволит эффективно реализовать данный проект.

Ранее в Московской области предлагали запретить мигрантам работать в сфере питания и обслуживания, а также рассматривали возможность ограничить их доступ к работе в здравоохранении и образовании.