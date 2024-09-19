19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
В России решили запретить нелегальным мигрантам пользоваться банками и жениться
В России решили создать реестр для ограничения услуг нелегальным мигрантам
В России формируется реестр иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, вследствие чего они будут лишены возможности пользоваться рядом государственных и частных услуг, таких как банки и регистрация браков, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
После включения в этот реестр таким гражданам будет отказано в управлении транспортными средствами, использовании банковских услуг, регистрации собственности и заключении браков. Также невозможно будет оформить детей в детские сады и школы, передает «Коммерсант».
Горовой отметил, что одной из ключевых задач проекта является развитие межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими указанные услуги. Это позволит предотвратить использование таких услуг нелегальными мигрантами.
Заместитель министра также выразил надежду на содействие Минцифры России и поддержку со стороны технических служб органов внутренних дел, что позволит эффективно реализовать данный проект.
Ранее в Московской области предлагали запретить мигрантам работать в сфере питания и обслуживания, а также рассматривали возможность ограничить их доступ к работе в здравоохранении и образовании.